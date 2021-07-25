В Тамани обнаружили клад с монетами VI века

Краснодарский край

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На территории Таманского полуострова археологи нашли клад

В горло старой разбитой амфоры кто-то спрятал узелок с 80 монетами эпохи боспорских царей III-IV веков. Как сообщил руководитель Фанагорийской археологической экспедиции Владимир Кузнецов, их владелец, скорее всего, действовал в спешке, поскольку часть сосуда была помещена в ямку и присыпана землей.

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Амфору нашли в слое пожара VI века, который, как полагают исследователи, мог быть связан с нападением гуннов или тюрок на города Боспора. Огонь охватил жилые дома, винодельни, общественные здания, что говорит о значительных масштабах катастрофы.

«Найденный клад свидетельствует о бурных событиях на юге Кубани. Эти события привели к тому, что Фанагория стала частью Византии, в результате чего появилась Фанагорийская епархия, подчиненная Константинополю. Другими словами, находка подтверждает, что именно здесь находилась одна из древнейших христианских епархий на территории России», — считает заместитель руководителя экспедиции Сергей Остапенко.

Фанагорийская археологическая экспедиция проводит раскопки при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело». Ранее удалось найти снаряды от метательных машин, разбитую мраморную столешницу и купель для крещения, а также золотую монету византийского императора Юстиниана I (527‒565 годы), которая и позволила установить дату пожара.

Археология Тамань

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