В Сочи инвестируют около 21 млрд рублей в реконструкцию гостиницы

Напомним, гостиница «Приморская» расположена в пятиэтажном здании 1936 года постройки в историческом центре Сочи. Во время подготовки к Олимпиаде-2014 отель был включен в программу по реставрации олимпийских объектов. Однако, застройщик и руководство гостиницы не смогли прийти к соглашению и «Приморскую» исключили из перечня олимпийских объектов.

После этого в 2013 году здание выставили на продажу за 25 млн долларов. Покупатель нашелся только в 2020 году. Как писал «Коммерсант», гостиницу купил российский миллиардер и бывший сенатор Совета Федерации Андрей Молчанов.