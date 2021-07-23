В Сочи инвестируют около 21 млрд рублей в реконструкцию гостиницы
23 июля в мэрии Сочи обсудили проект реставрации гостиницы «Приморская». Здание должно стать визитной карточкой города
Напомним, гостиница «Приморская» расположена в пятиэтажном здании 1936 года постройки в историческом центре Сочи. Во время подготовки к Олимпиаде-2014 отель был включен в программу по реставрации олимпийских объектов. Однако, застройщик и руководство гостиницы не смогли прийти к соглашению и «Приморскую» исключили из перечня олимпийских объектов.
После этого в 2013 году здание выставили на продажу за 25 млн долларов. Покупатель нашелся только в 2020 году. Как писал «Коммерсант», гостиницу купил российский миллиардер и бывший сенатор Совета Федерации Андрей Молчанов.
Проект по реконструкции «Приморской» был подписан в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме губернатором Вениамином Кондратьевым и владельцем гостиницы Андреем Молчановым, сообщила пресс-служба администрации края.
23 июля в мэрии Сочи прошло совещание по проекту реставрации гостиницы. В первую очередь запланировано восстановление здания «Приморской», которое является объектом культурного наследия регионального значения.
«Данный объект будет служить ориентиром и визитной карточкой города. Введение в эксплуатацию гостиничного комплекса позволит создать порядка 500 новых рабочих мест», — рассказала заместитель главы города Инна Петухова.
Гостиницу отреставрируют и приспособят под отель высокого уровня с вместимостью около 100 номеров. Пристроенную часть сооружения реконструируют в гостиничный комплекс. Планируется произвести замену перекрытий, кровли и усилить несущие конструкции здания.
В новом гостиничном комплексе будет многоярусный подземный паркинг на 2 тыс. мест. Также инвестор хочет благоустроить прилегающую территорию.
Реконструкцию планируется завершить в 2024 году.