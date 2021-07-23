На встрече обсудили предпринимательский климат, развитие транспортной сети и рынка жилищного строительства, реализацию госпрограмм для бизнеса и населения, разработку региональной геоинформационной системы, масштабирование школьной цифровой платформы СберКласс и медицинской помощи Сбера с использованием искусственного интеллекта.

«Сбербанк стал мощной структурой, которая развивается во всех направлениях и наращивает потенциал. Проекты Сбера в Кабардино-Балкарии уже показывают результаты. Мы хотим сотрудничества не только в сфере финансовых услуг, но и в повышении качества жизни людей», — поделился Коков.