Кабардино-Балкария и Сбер обсудили сотрудничество в инвестиционных, социальных и цифровых проектах

Партнерский Кабардино-Балкария

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Транспорт, медицина, школа, жилье, бизнес, госпрограммы — Сбер и глава Кабардино-Балкарии обсудили совместные проекты

В Нальчике прошла рабочая встреча главы Республики Кабардино-Балкария Казбека Кокова с председателем Юго-Западного Сбербанка Евгением Титовым и региональным управляющим Залиной Бейтугановой.

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На встрече обсудили предпринимательский климат, развитие транспортной сети и рынка жилищного строительства, реализацию госпрограмм для бизнеса и населения, разработку региональной геоинформационной системы, масштабирование школьной цифровой платформы СберКласс и медицинской помощи Сбера с использованием искусственного интеллекта.

«Сбербанк стал мощной структурой, которая развивается во всех направлениях и наращивает потенциал. Проекты Сбера в Кабардино-Балкарии уже показывают результаты. Мы хотим сотрудничества не только в сфере финансовых услуг, но и в повышении качества жизни людей», — поделился Коков.

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Сберу важно помогать социальному развитию Кабардино-Балкарии, сотрудничать со школами и вузами, некоммерческими организациями. Также банк отдает приоритет ответственному бизнесу и социально значимым инвестпроектам. Портфель региональных ESG-проектов Сбер оценивает в 1 млрд рублей.

«Мы работаем над десятками направлений в Кабардино-Балкарии: оцениваем ключевые инвестпроекты, цифровизируем разные отрасли, повышаем финграмотность, создаем доступные для всех жителей республики инновационные товары и услуги. Я считаю, что лучше всего о «цифровой зрелости» говорит развитие безналичной инфраструктуры, здравоохранения, туристического и транспортного кластеров. При этом мы остаемся банком, который чаще всего выбирают жители, организации и предприниматели республики», — рассказал Титов.

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С 2020 года Сбер активно оптимизирует кредитные процессы, развивает инвестпотенциал и цифровую инфраструктуру Кабардино-Балкарии.

  • Сбер провел экспертизу 28 стратегически важных для республики проектов.
  • Банк выдал кредитов на 16 млрд рублей, из которых более 2 млрд получили три госпрограммы.
  • Растет рынок услуг для физлиц: ипотечным кредитованием воспользовались 3,5 тыс. семей.
  • Сбер финансирует строительство 25 тыс. кв. метров жилья на 240 млн рублей.
  • Финансовыми онлайн-сервисами пользуется почти 80% клиентов банка в регионе.
  • Безналичная оплата доступна в 3 тыс. точек продаж.
  • В 85 школах республики интегрирована платформа СберКласс.
  • В здравоохранение внедряются системы Voice2Med и компьютерной томографии легких.
  • СберМаркетом, доставкой DeliveryClub, онлайн-кинотеатром Okko — самыми популярными сервисами Сбера — пользуется более 50 тыс. жителей региона.
Жилье Инвестиции Медицина Нальчик Сбербанк Социальные программы Транспорт

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