На Кубани собирает деньги на лечение годовалому мальчику. Это поможет ему научиться держать голову и не страдать от судорожных приступов

Краснодарский край

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Благотворительный фонд «Русфонд» 22 июля объявил о сборе средств на лечение годовалого Максима Жукова из Сочи с эпилептической энцефалопатией

Мама мальчика Анна рассказала, что до четырехмесячного возраста её сына мучили частые тяжелые судорожные приступы, иногда они доводили до потери сознания. После обследования ему поставили эпилептическую энцефалопатию, синдром Веста.

Врачи долго не могли подобрать лекарства, которые бы остановили судорожные приступы. Развитие ребенка остановилось, он даже перестал поворачивать голову в стороны. Тогда Максиму сделали генетический тест и узнали, что у него редкая мутация, которая вызывает эпилепсию. 

После этого врачи подобрали лекарства. В список медикаментов входит препарат сабрил. Лечение дало результаты, ребенок научился держать голову и самостоятельно переворачиваться. 

Все это время родители покупали препарат сами, но сейчас их финансовые возможности не позволяют купить дорогостоящее лекарство, а прерывать лечение нельзя. Препарат стоит 132 тыс. рублей.

Невролог сочинской краевой больницы Авелина Коколева сообщила, что мальчику по жизненным показаниям необходим сабрил, который доказал свою эффективность при купировании судорожных приступов. Лекарство не зарегистрировано в России, но разрешено к применению.

Как помочь Максиму?

— Оформить пожертвование можно на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;

— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;

— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Благотворительность Дети Русфонд

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На Кубани собирает деньги на лечение годовалому мальчику. Это поможет ему научиться держать голову и не страдать от судорожных приступов
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