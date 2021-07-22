В Адыгее девочка залезла на железнодорожный мост. Её ударило током

Адыгея

Распечатать

22 июля в Адыгее школьницу доставили в тяжелом состоянии в больницу после удара током

Утром в дежурную часть линейного управления МВД на транспорте поступило сообщение, что 13-летнюю жительницу хутора Красный Фарс ударило током на железнодорожном мосте перегона Дондуковская — Назаровская через реку Фарс.

Читайте также:

Следствие установило, что в 4:00 девочка забралась наверх по технической лестнице моста к электрическим проводам, где получила электротравму. Пострадавшую доставили в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. 

Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Также проверку начали следователи. 

Дети Железная дорога Происшествия

Новости

В Адыгее девочка залезла на железнодорожный мост. Её ударило током
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 22 июля
Жильцов самого большого аварийного дома в Краснодаре начали расселять
Новая набережная в центре Майкопа должна появиться в 2022 году
В мечетях Кубани и Адыгеи отменят пятничные молитвы и запретят обниматься из-за коронавируса
На Красной Поляне открылась выставка картин «Сказки в стиле великих художников»

Лента новостей

«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
20 июля, 13:12
«Борьба со сменой власти — главная традиционная ценность современной России»
Интервью с Екатериной Шульман
Сеть глэмпингов и новые маршруты для туристов
19 июля, 15:30
Сеть глэмпингов и новые маршруты для туристов
Что, как и когда построят на «Розе Хутор» в рамках концепции «Зелёный код»
Нежелательные и заблокированные
20 июля, 18:29
Нежелательные и заблокированные
Вы юрист или журналист — вам сюда

Реклама на портале