В Адыгее девочка залезла на железнодорожный мост. Её ударило током

22 июля в Адыгее школьницу доставили в тяжелом состоянии в больницу после удара током

Утром в дежурную часть линейного управления МВД на транспорте поступило сообщение, что 13-летнюю жительницу хутора Красный Фарс ударило током на железнодорожном мосте перегона Дондуковская — Назаровская через реку Фарс.

Следствие установило, что в 4:00 девочка забралась наверх по технической лестнице моста к электрическим проводам, где получила электротравму. Пострадавшую доставили в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.