Обманутые 1Xbet граждане потребовали признать их потерпевшими

За месяц граждане отправили более 30 заявлений в Следственный комитет через специальный сервис

В июле юридическая компания «Парлан» запустила сервис для пострадавших от действий 1Xbet. Им предложили заполнить простую форму , чтобы обратиться к председателю СУ СК РФ Александру Бастрыкину. Признание потерпевшими позволит обманутым игрокам претендовать на компенсацию ущерба. За первый месяц работы компания получила больше 70 заявлений, 30 из которых уже направила в Следственный комитет.

В 2019 году в Брянской области возбудили уголовное дело против создателей 1Xbet. Романа Семиохина, Дмитрия Казорина и Сергея Каршкова объявили в международный розыск. Их подозревают в незаконной организации азартных игр и легализации преступного дохода. Пока потерпевшим по делу признали только государство, не получившее налоги с 63 млрд рублей заработка мошенников.

Юристы настаивают, что организаторы обманули не только государство, но и сотни тысяч россиян. Вместо законных ставок игроки столкнулись со злоумышленниками, которые сами распределяли выплаты и блокировали счета.