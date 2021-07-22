Обманутые 1Xbet граждане потребовали признать их потерпевшими

Краснодарский край, Вся Россия

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За месяц граждане отправили более 30 заявлений в Следственный комитет через специальный сервис

В июле юридическая компания «Парлан» запустила сервис для пострадавших от действий 1Xbet. Им предложили заполнить простую форму, чтобы обратиться к председателю СУ СК РФ Александру Бастрыкину. Признание потерпевшими позволит обманутым игрокам претендовать на компенсацию ущерба. За первый месяц работы компания получила больше 70 заявлений, 30 из которых уже направила в Следственный комитет.

Юристы «Парлан» специализируются на защите прав в сфере азартных игр.

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В 2019 году в Брянской области возбудили уголовное дело против создателей 1Xbet. Романа Семиохина, Дмитрия Казорина и Сергея Каршкова объявили в международный розыск. Их подозревают в незаконной организации азартных игр и легализации преступного дохода. Пока потерпевшим по делу признали только государство, не получившее налоги с 63 млрд рублей заработка мошенников.

Юристы настаивают, что организаторы обманули не только государство, но и сотни тысяч россиян. Вместо законных ставок игроки столкнулись со злоумышленниками, которые сами распределяли выплаты и блокировали счета.

Александр Бастрыкин Деньги Мошенничество Правозащитники Следственный комитет Суд

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