В Краснодаре семь трамваев сократят время работы
В Краснодаре с 22 по 25 июля из-за ремонта путей некоторые трамваи сократят режим работы
Напомним, ранее администрация Краснодара заявила о начале ремонтных работ по улице Красной. Там ремонтируют бордюры, устраняют просадку плитки и обещают поставить современные пандусы на перекрестках.
Также на пересечении улиц Горького и Красной ведется капитальный ремонт трамвайных путей. Из-за этого в вечернее время с 22 по 25 июля трамваи № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21 будут завершать работу раньше обычного времени.
Маршрут № 2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная»
22, 23 июля:
от улицы Декабристов: 20.48;
от улицы Индустриальной: 20:53.
24, 25 июля:
от улицы Декабристов: 21:01;
от улицы Индустриальной: 20:40.
Маршрут № 3 «Западное депо — ул. Декабристов»
22, 23 июля:
от Западного депо: 20:45;
от улицы Декабристов: 21:38.
24, 25 июля:
от Западного депо: 20:33;
от улицы Декабристов: 21:27.
Маршрут № 6 «Юбилейный мкр. — улица Димитрова»
22, 23 июля:
из Юбилейного мкр.: 20:32;
от улицы Димитрова: 21:32.
24, 25 июля:
из Юбилейного мкр.: 20:31;
от улицы Димитрова: 21:33.
Маршрут № 7 «Западное депо — улица Димитрова»
22, 23 июля:
от Западного депо: 20:19;
от улицы Димитрова: 21:17.
24, 25 июля:
от Западного депо: 20:21;
от улицы Димитрова: 21:10.
Маршрут № 11 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Юбилейный мкр»
22, 23 июля:
от ж/д вокзала: 21:48;
из Юбилейного мкр.: 21:05.
24, 25 июля:
от ж/д вокзала: 21:59;
из Юбилейного мкр.: 21:23.
Маршрут № 15 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — улица Солнечная»
22, 23 июля:
от ж/д вокзала: 21:05;
от улицы Солнечной: 21:08.
24, 25 июля:
от ж/д вокзала: 20:48;
от улицы Солнечной: 21:02.
Маршрут № 21 «Юбилейный мкр. — улица Солнечная»
22, 23 июля:
из Юбилейного мкр.: 20:25;
от улицы Солнечной: 21:20.
24, 25 июля:
из Юбилейного мкр.: 20:47;
от улицы Солнечной: 21:39.
Как писали Юга.ру, сейчас в Краснодаре идет ремонт нескольких дорог. Участок по улице Гимназической перекрыли до 27 июля. К середине лета власти обещали закончить ремонт улицы в Пашковском микрорайоне. До конца июля должен закончиться ремонт на улице Дежнёва. Дорожные работы на улице Благоева продлили до конца месяца, но 15 июля открыли проезд для транспорта.