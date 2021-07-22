В Краснодаре семь трамваев сократят время работы

В Краснодаре с 22 по 25 июля из-за ремонта путей некоторые трамваи сократят режим работы

Напомним, ранее администрация Краснодара заявила о начале ремонтных работ по улице Красной. Там ремонтируют бордюры, устраняют просадку плитки и обещают поставить современные пандусы на перекрестках. Также на пересечении улиц Горького и Красной ведется капитальный ремонт трамвайных путей. Из-за этого в вечернее время с 22 по 25 июля трамваи № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21 будут завершать работу раньше обычного времени.

Время отправления последних вагонов рейсов трамваев № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21 Маршрут № 2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная» 22, 23 июля: от улицы Декабристов: 20.48; от улицы Индустриальной: 20:53. 24, 25 июля: от улицы Декабристов: 21:01; от улицы Индустриальной: 20:40. Маршрут № 3 «Западное депо — ул. Декабристов» 22, 23 июля: от Западного депо: 20:45; от улицы Декабристов: 21:38. 24, 25 июля: от Западного депо: 20:33; от улицы Декабристов: 21:27. Маршрут № 6 «Юбилейный мкр. — улица Димитрова» 22, 23 июля: из Юбилейного мкр.: 20:32; от улицы Димитрова: 21:32. 24, 25 июля: из Юбилейного мкр.: 20:31; от улицы Димитрова: 21:33. Маршрут № 7 «Западное депо — улица Димитрова»



22, 23 июля: от Западного депо: 20:19; от улицы Димитрова: 21:17. 24, 25 июля: от Западного депо: 20:21; от улицы Димитрова: 21:10. Маршрут № 11 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Юбилейный мкр» 22, 23 июля: от ж/д вокзала: 21:48; из Юбилейного мкр.: 21:05. 24, 25 июля: от ж/д вокзала: 21:59; из Юбилейного мкр.: 21:23. Маршрут № 15 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — улица Солнечная» 22, 23 июля: от ж/д вокзала: 21:05; от улицы Солнечной: 21:08. 24, 25 июля: от ж/д вокзала: 20:48; от улицы Солнечной: 21:02. Маршрут № 21 «Юбилейный мкр. — улица Солнечная» 22, 23 июля: из Юбилейного мкр.: 20:25; от улицы Солнечной: 21:20. 24, 25 июля: из Юбилейного мкр.: 20:47; от улицы Солнечной: 21:39.