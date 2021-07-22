В Краснодаре семь трамваев сократят время работы

Краснодарский край

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В Краснодаре с 22 по 25 июля из-за ремонта путей некоторые трамваи сократят режим работы

Напомним, ранее администрация Краснодара заявила о начале ремонтных работ по улице Красной. Там ремонтируют бордюры, устраняют просадку плитки и обещают поставить современные пандусы на перекрестках.

Также на пересечении улиц Горького и Красной ведется капитальный ремонт трамвайных путей. Из-за этого в вечернее время с 22 по 25 июля трамваи № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21 будут завершать работу раньше обычного времени. 

Время отправления последних вагонов рейсов трамваев № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21

Маршрут № 2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная»

22, 23 июля:

от улицы Декабристов: 20.48;

от улицы Индустриальной: 20:53.

24, 25 июля:

от улицы Декабристов: 21:01;

от улицы  Индустриальной: 20:40.

Маршрут № 3 «Западное депо — ул. Декабристов»

22, 23 июля:

от Западного депо: 20:45;

от улицы Декабристов: 21:38.

24, 25 июля:

от Западного депо: 20:33;

от улицы Декабристов: 21:27.

Маршрут № 6 «Юбилейный мкр. — улица Димитрова»

22, 23 июля:

из Юбилейного мкр.: 20:32;

от улицы Димитрова: 21:32.

24, 25 июля:

из Юбилейного мкр.: 20:31;

от улицы Димитрова: 21:33.

Маршрут № 7 «Западное депо — улица Димитрова»

22, 23 июля:

от Западного депо: 20:19;

от улицы Димитрова: 21:17.

24, 25 июля:

от Западного депо: 20:21;

от улицы Димитрова: 21:10.

Маршрут № 11 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — Юбилейный мкр»

22, 23 июля:

от ж/д вокзала: 21:48;

из Юбилейного мкр.: 21:05.

24, 25 июля:

от ж/д вокзала: 21:59;

из Юбилейного мкр.: 21:23.

Маршрут № 15 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ — улица Солнечная»

22, 23 июля:

от ж/д вокзала: 21:05;

от улицы Солнечной: 21:08.

24, 25 июля:

от ж/д вокзала: 20:48;

от улицы Солнечной: 21:02.

Маршрут № 21 «Юбилейный мкр. — улица Солнечная»

22, 23 июля:

из Юбилейного мкр.: 20:25;

от улицы Солнечной: 21:20.

24, 25 июля:

из Юбилейного мкр.: 20:47;

от улицы Солнечной: 21:39.

Как писали Юга.ру, сейчас в Краснодаре идет ремонт нескольких дорог. Участок по улице Гимназической перекрыли до 27 июля. К середине лета власти обещали закончить ремонт улицы в Пашковском микрорайоне. До конца июля должен закончиться ремонт на улице Дежнёва. Дорожные работы на улице Благоева продлили до конца месяца, но 15 июля открыли проезд для транспорта. 

Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог Трамвай Транспорт

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