В России появится Национальное агентство маркетинга вина

Руководитель Роскачества поддержал инициативу создания Национального агентства маркетинга вина

21 июля в Центре энологического туризма в поселке Виноградном прошло совещание об открытии аудита Винного гида России на Кубани. В нем участвовали представители Роскачества, эксперты винной индустрии, журналисты федеральных СМИ. Юга.ру уже рассказывали, что мэр Анапы Василий Швец и управляющий акционер ГК «Ариант» Александр Кретов подписали декларацию о сотрудничестве в продвижении российского вина. На совещании руководитель Роскачества Максим Протасов поддержал инициативу создания Национального маркетингового агентства российского вина. Швец и Протасов договорись о создании рабочей группы для определения функционала агентства, плана его мероприятий, форматов финансирования деятельности и ключевых показателей эффективности.

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«Я искренне считаю, что наше вино достойно признания. В Краснодарском крае и Анапе создают качественный отечественный продукт и развивают отрасль в целом. Мы в семь раз увеличиваем площади виноградопригодных земель и закрепляем их в генплане. Кроме того, мы почти до нуля снизили налог для виноградарей и создаем новые объекты энотуризма. У нас есть все возможности прославить Кубань за пределами страны как центр отечественного виноградарства и виноделия», — объяснил Швец. К Национальному маркетинговому агентству могут присоединяться коммерческие и некоммерческие организации, органы государственной или муниципальной власти, институты развития и профессиональные сообщества, СМИ и частные лица. Роскачество первым поддержало открытую декларацию. Протасов заметил, что в других странах создание подобных агентств давало десятикратный рост продаж в период маркетинговых акций. По оценкам Роскачества, в ресторанах развитие маркетинговых программ позволит составить меню на 70% из российских вин уже в ближайшие три года.