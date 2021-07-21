В России появится Национальное агентство маркетинга вина

Краснодарский край, Вся Россия

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Руководитель Роскачества поддержал инициативу создания Национального агентства маркетинга вина

21 июля в Центре энологического туризма в поселке Виноградном прошло совещание об открытии аудита Винного гида России на Кубани. В нем участвовали представители Роскачества, эксперты винной индустрии, журналисты федеральных СМИ.

Юга.ру уже рассказывали, что мэр Анапы Василий Швец и управляющий акционер ГК «Ариант» Александр Кретов подписали декларацию о сотрудничестве в продвижении российского вина.

На совещании руководитель Роскачества Максим Протасов поддержал инициативу создания Национального маркетингового агентства российского вина. Швец и Протасов договорись о создании рабочей группы для определения функционала агентства, плана его мероприятий, форматов финансирования деятельности и ключевых показателей эффективности.

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«Я искренне считаю, что наше вино достойно признания. В Краснодарском крае и Анапе создают качественный отечественный продукт и развивают отрасль в целом. Мы в семь раз увеличиваем площади виноградопригодных земель и закрепляем их в генплане. Кроме того, мы почти до нуля снизили налог для виноградарей и создаем новые объекты энотуризма. У нас есть все возможности прославить Кубань за пределами страны как центр отечественного виноградарства и виноделия», — объяснил Швец.

К Национальному маркетинговому агентству могут присоединяться коммерческие и некоммерческие организации, органы государственной или муниципальной власти, институты развития и профессиональные сообщества, СМИ и частные лица. Роскачество первым поддержало открытую декларацию.

Протасов заметил, что в других странах создание подобных агентств давало десятикратный рост продаж в период маркетинговых акций. По оценкам Роскачества, в ресторанах развитие маркетинговых программ позволит составить меню на 70% из российских вин уже в ближайшие три года.

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«Роскачество уже четвертый год вместе с Минпромторгом и Минсельхозом работает над исследованиями винодельческой продукции, созданием Национального винного гида России, популяризацией отечественной продукции. Исследования и мировой опыт подтверждают необходимость построения Национального маркетингового агентства в России», — рассказал Протасов.

Учредители агентства в том числе планируют создать сеть винных фестивалей в регионах и охватить ими шесть федеральных округов к 2022 году.

Винный гид — это масштабный проект в поддержку винодельческой отрасли и продвижения вин отечественного производства. По его итогам российским винам присваивается уникальный рейтинг, на который ориентируются потребители и ретейлеры.

«Краснодарский край ежегодно занимает первые строчки Винного гида России. В рейтинг 2018 года попало 128 кубанских вин из местного винограда. В 2019-м — 149, а в 2020-м — уже 172. В этом году мы ждем интересных открытий», — поделилась директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Анапа Василий Швец Вино Курорты и туризм

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