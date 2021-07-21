В Краснодаре возобновят ежедневные рейсы в Стамбул
С 23 июля из Краснодара можно будет улететь в Стамбул
Напомним, 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Из Краснодара вылеты в разрешили только с 12 июля. Однако улететь можно было лишь в Анталию и чартерным рейсом.
21 июля пресс-служба международного аэропорта Краснодар сообщила о возобновлении регулярного авиасообщения с Турцией.
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Ежедневные ночные рейсы в Стамбул появятся с 23 июля. Перевозчик — авиакомпания Pegasus. Кроме того, с 1 августа регулярные рейсы в столицу Турции планирует возобновить авиакомпания Turkish Airlines.
В пресс-службе отметили, что до пандемии это направление пользовалось популярностью у жителей Кубани.
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