В Краснодаре возобновят ежедневные рейсы в Стамбул

С 23 июля из Краснодара можно будет улететь в Стамбул

21 июля пресс-служба международного аэропорта Краснодар сообщила о возобновлении регулярного авиасообщения с Турцией.

Напомним, 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Из Краснодара вылеты в разрешили только с 12 июля. Однако улететь можно было лишь в Анталию и чартерным рейсом.

Ежедневные ночные рейсы в Стамбул появятся с 23 июля. Перевозчик — авиакомпания Pegasus. Кроме того, с 1 августа регулярные рейсы в столицу Турции планирует возобновить авиакомпания Turkish Airlines.

В пресс-службе отметили, что до пандемии это направление пользовалось популярностью у жителей Кубани.