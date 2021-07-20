В Северной Осетии медработники обратились к главе региона Сергею Меняйло из-за нехватки средств для лечения онкопациентов
20 июля журналист Заур Фарниев рассказал СМИ, что происходит в медучреждении Северной Осетии
20 июля портал «Такие дела» сообщил, что медработники Республиканского онкологического диспансера Владикавказа обратились к главе Северной Осетии Сергею Меняйло после того, как главврач больницы Сергей Кануков написал заявление об увольнении.
Сотрудники больницы также связались с журналистом Зауром Фарниевым, чтобы он помог распространить информацию. Журналисты «Таких дел» поговорили с Фарниевым и обсудили обращение.
Читайте также:
Журналист опубликовал текст обращения в своем фейсбуке. По словам Фарниева, документ к главе региона подписали около 400 медработников. В тексте сказано, что в диспансер находится в «лихорадочном состоянии» и медучреждениям не хватает денег для лечения онкопациентов. При этом в обращении отмечается, что в поручении врио председателя правительства республики от 12 июля закреплено обеспечение льготных пациентов лекарствами из средств ОМС.
«Все началось три года назад, когда парламент Северной Осетии принял закон о создании так называемого единого поставщика. Сейчас все закупки для лечебных учреждений осуществляются через него. Я считаю, что это все было сделано исключительно ради денег. Больница закупала лекарства у «Осфарммедтех», которые продавали медикаменты по максимально завышенным ценам. Там нет речи ни о каком аукционе с участием больниц», — сообщил журналистам Фарниев.
В обращении также подчеркнуто, что Сергей Кануков был честным и порядочным человеком, который решил уйти из-за нежелания участвовать в программах республики, которые «лишают последней надежды наших пациентов». Медработники просят главу региона разобраться с проблемой средств для лечения пациентов и оставить Канукова на должности.
По данным Фарниева заявление об уходе Канукова еще не подписали. Обращение медработников направили врио министра здравоохранения региона Сослану Тебиеву. Ответа на обращение пока не поступало, сообщили «Такие дела».