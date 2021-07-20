В Северной Осетии медработники обратились к главе региона Сергею Меняйло из-за нехватки средств для лечения онкопациентов

20 июля журналист Заур Фарниев рассказал СМИ, что происходит в медучреждении Северной Осетии

20 июля портал «Такие дела» сообщил, что медработники Республиканского онкологического диспансера Владикавказа обратились к главе Северной Осетии Сергею Меняйло после того, как главврач больницы Сергей Кануков написал заявление об увольнении. Сотрудники больницы также связались с журналистом Зауром Фарниевым, чтобы он помог распространить информацию. Журналисты «Таких дел» поговорили с Фарниевым и обсудили обращение.

Журналист опубликовал текст обращения в своем фейсбуке. По словам Фарниева, документ к главе региона подписали около 400 медработников. В тексте сказано, что в диспансер находится в «лихорадочном состоянии» и медучреждениям не хватает денег для лечения онкопациентов. При этом в обращении отмечается, что в поручении врио председателя правительства республики от 12 июля закреплено обеспечение льготных пациентов лекарствами из средств ОМС. «Все началось три года назад, когда парламент Северной Осетии принял закон о создании так называемого единого поставщика. Сейчас все закупки для лечебных учреждений осуществляются через него. Я считаю, что это все было сделано исключительно ради денег. Больница закупала лекарства у «Осфарммедтех», которые продавали медикаменты по максимально завышенным ценам. Там нет речи ни о каком аукционе с участием больниц», — сообщил журналистам Фарниев.

В обращении также подчеркнуто, что Сергей Кануков был честным и порядочным человеком, который решил уйти из-за нежелания участвовать в программах республики, которые «лишают последней надежды наших пациентов». Медработники просят главу региона разобраться с проблемой средств для лечения пациентов и оставить Канукова на должности.