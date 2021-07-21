Банк «Кубань Кредит» отчитался об итогах первой половины 2021 года

Партнерский Краснодарский край, Ростовская область

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«Кубань Кредит» увеличил нетто-активы и капитал, создавал удобный сервис и занимался благотворительностью — так завершилось первое полугодие 2021 года

В течение отчетного периода банк «Кубань Кредит» демонстрировал рост основных показателей, а по ряду позиций стал лидером на юге России.

Самые важные цифры

За шесть месяцев активы-нетто увеличились до 123 млрд рублей: теперь «Кубань Кредит» на первом месте среди самостоятельных банков ЮФО и СКФО по этому контрольному показателю (по версии РИА «Рейтинг» и Эксперт РА).

Капитал банка вырос на 3% — до 15 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 548 млн рублей. Более 30% привлеченных ресурсов направили в высоколиквидные активы.

Кредитный портфель банка вырос на 8% и достиг 74,9 млрд рублей, из которых кредиты юридическим лицам — 57,1 млрд рублей, частным клиентам — 17,8 млрд рублей.

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Для бизнеса

Количество корпоративных клиентов увеличилось на 2%. Услугами кредитной организации пользуются почти 35 тыс. предприятий и предпринимателей. Объем ссуд бизнесу в первой половине года составил 24,5 млрд рублей (около 80% занимают кредиты МСБ). Банк привлек на депозиты более 12 млрд рублей юридических лиц.

Для физических лиц

«Кубань Кредит» обслуживает более 360 тыс. частных клиентов. Вклады населения составили 70,1 млрд рублей. В первом полугодии банк предоставил 1379 ипотек на 3 млрд рублей.

Цифровой сервис

За отчетный период банк обновил мобильные приложения и системы дистанционного обслуживания. В частности, теперь корпоративные клиенты могут онлайн управлять средствами на депозитах «Кубань Кредит». А ипотечные и потребительские кредиты под залог недвижимости можно зарегистрировать в электронном виде. Параллельно банк разрабатывал новые продукты и услуги для бизнеса — например, выпуск моментальных корпоративных карт и оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей.

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Новые офисы

В течение шести месяцев банк открыл дополнительные офисы в Зернограде (Ростовская область) и Крыловской (Краснодарский край). Сейчас коммерческая сеть «Кубань Кредит» состоит из 132 подразделений.

Рейтинги

  • Агентство НКР присвоило банку рейтинг ВВ+(RU), прогноз изменился со «стабильного» на «позитивный»;
  • АКРА повысило рейтинг до BBB-(RU) с прогнозом «стабильный»;
  • Международное агентство Moody’s подтвердило рейтинг B2 и повысило прогноз до «позитивного»;
  • Журнал Forbes снова включил «Кубань Кредит» в топ-100 надежных банков России (70-е место).

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Программы

Банк реализует госпрограмму льготного кредитования бизнеса на восстановление предпринимательской деятельности (ФОТ 3.0) и госпрограмму льготной ипотеки. «Кубань Кредит» заключил соглашение о сотрудничестве с министерством экономики Краснодарского края — они внедряют ESG-принципы в региональных организациях. Также Банк России дал «Кубань Кредит» право открывать счета эскроу для долевого строительства.

Благотворительность

Банк выступил партнером культурно-просветительских и образовательных проектов, волонтерских акций. Специалисты участвовали в федеральных и региональных мероприятиях по развитию финансовой грамотности населения, вели проект «С заботой о старшем поколении!» для пенсионеров. Организация поддерживала детские благотворительные организации, в том числе «Дети-лучики», «Благо», «Добрый-Юг», Новолеушковскую школу-интернат, школу-интернат № 38 Ростова-на-Дону для слабовидящих детей.

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