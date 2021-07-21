Банк «Кубань Кредит» отчитался об итогах первой половины 2021 года

«Кубань Кредит» увеличил нетто-активы и капитал, создавал удобный сервис и занимался благотворительностью — так завершилось первое полугодие 2021 года

В течение отчетного периода банк «Кубань Кредит» демонстрировал рост основных показателей, а по ряду позиций стал лидером на юге России.

Самые важные цифры

За шесть месяцев активы-нетто увеличились до 123 млрд рублей: теперь «Кубань Кредит» на первом месте среди самостоятельных банков ЮФО и СКФО по этому контрольному показателю (по версии РИА «Рейтинг» и Эксперт РА).

Капитал банка вырос на 3% — до 15 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 548 млн рублей. Более 30% привлеченных ресурсов направили в высоколиквидные активы.

Кредитный портфель банка вырос на 8% и достиг 74,9 млрд рублей, из которых кредиты юридическим лицам — 57,1 млрд рублей, частным клиентам — 17,8 млрд рублей.