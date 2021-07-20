«Курорт Красная Поляна» открыл продажи зимних ски-пассов со скидкой 30%

Купить зимний ски-пасс со скидкой 30% можно только в онлайн-магазине курорта. Стоимость сезонника до 31 июля составит 30 тыс. 100 рублей для взрослых и 14 тыс. 350 рублей для детей. Полные цены — 43 тыс. рублей за взрослый и 20 тыс. 500 рублей за детский ски-пасс.

Гости смогут использовать их весь зимний горнолыжный сезон 2021/2022 на неограниченное количество подъемов и спусков со спортивным снаряжением.

Лыжники и сноубордисты получат компенсацию, если работу курорта приостановят из-за пандемии.

Климат горных долин на высоте более 2000 метров обеспечивает «Курорту Красная Поляна» самый длинный горнолыжный сезон на юге России. Здесь гости с ноября по май катаются по 30 км горнолыжных трасс различной сложности. На курорте оборудована территория для вечернего катания, открыто 14 современных подъемников, 2 сноупарка, работают пункты проката и горнолыжные школы, фристайл-школа и 9 зон для фрирайда.

Напомним, «Курорт Красная Поляна» признали лучшим премиальным горнолыжным курортом России.