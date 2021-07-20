В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи 20 июля объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары, но потом синоптики обещают снижение температуры в крае

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), 20 июля в Сочи ожидается сильная жара — до 37 ℃. Спасатели призывают горожан и отдыхающих соблюдать меры пожарной безопасности.

По данным Краснодарского гидрометцентра, во вторник по краю ожидается повышение температуры воздуха до 40 ℃. Будет малооблачно и без осадков.

На Черноморском побережье воздух прогреется до 36 ℃, на Азовском — до 38 ℃.