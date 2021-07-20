В Сочи объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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В Сочи 20 июля объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары, но потом синоптики обещают снижение температуры в крае

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»), 20 июля в Сочи ожидается сильная жара — до 37 ℃. Спасатели призывают горожан и отдыхающих соблюдать меры пожарной безопасности.

По данным Краснодарского гидрометцентра, во вторник по краю ожидается повышение температуры воздуха до 40 ℃. Будет малооблачно и без осадков.

На Черноморском побережье воздух прогреется до 36 ℃, на Азовском — до 38 ℃.

В Краснодаре, по данным сервиса «Яндекс.Погода», 20 июля ожидается 31 ℃, а индекс ультрафиолета составит 10 баллов из 12. Напомним, чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

Краснодарские синоптики обещают, что такая жара продержится на Кубани два дня, после чего холодные воздушные массы принесут в регион дожди и понижение температуры.

Экстренные службы предупреждают:
— в самое жаркое время дня нежелательно находиться на улице, в особенности под открытым небом/в прямых лучах солнца;
— необходимо защищать кожу и голову от прямого солнца, носить натуральную одежду, головные уборы, защищать глаза;
— пить достаточное количество жидкости, предпочтительно чистую воду.

Детям и пожилым людям особенно не рекомендуется находиться на солнце.

Тех, кто планирует отдыхать на природе, на побережье и в лесу, просят быть внимательными, не разжигать огонь в непредусмотренных для этого местах. При любых признаках пожара, особенно в полях, лугах и лесистой местности, нужно сразу же звонить на единый экстренный номер 101.

Погода Штормовые предупреждения

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