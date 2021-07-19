«Я переехал в барак, чтобы содержать больше птиц». Орнитолог из Сочи, который бесплатно лечит птиц, получил премию в 100 тыс. рублей
19 июля благотворительный фонд «+7» сообщил, что победителем премии «Человек-Поступок» стал сочинский орнитолог Александр Дворецкий, который спасает раненых птиц
Фонд учредил премию год назад. Каждый месяц отбирались 16 новостей о хороших поступках людей, затем интернет-пользователи голосовали за четырех финалистов, а генератор случайных чисел выбирал победителя.
В июне с выбором помогал актер Аристарх Венес. Вместе с сотрудником фонда они выбрали новость о сочинском орнитологе Александре Дворецком и перевели ему 100 тыс. рублей.
Сюжеты о биологе в мае 2021 года публиковали телеграм-канал Mash и портал Ruptly. Ученый говорит, что хотел бы больше внимания уделять животным и готов принять помощь от неравнодушных людей.
«Я специально переехал из сталинского дома в барак, чтобы иметь возможность содержать больше птиц. Сейчас у меня их около четырехсот: часть на излечении, часть на реабилитации, часть просто на содержании. Ко мне не только в Сочи обращаются, но и по стране, и из-за рубежа. И не только с птицами. Я по образованию биолог с орнитологическим уклоном. Орнитологией занимаюсь, потому что наши ветеринарные врачи лечат только собак и кошек, а в остальных случаях дают мой номер телефона», — рассказал в интервью фонду Дворецкий.
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У Дворецкого на содержании сейчас есть птицы, которым достаточно тяжело находить корм. Например, черный стриж, который питается банановыми сверчками. Такие насекомые стоят по пять рублей за штуку, а в день птица съедает около 40 штук, рассказывает орнитолог.
Сын биолога получает второе высшее ветеринарное образование. Вместе они хотят открыть центр по спасению птиц. Как сочинский орнитолог ухаживает за своими пациентами, можно посмотреть у него в инстаграме.