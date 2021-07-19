«Я переехал в барак, чтобы содержать больше птиц». Орнитолог из Сочи, который бесплатно лечит птиц, получил премию в 100 тыс. рублей

19 июля благотворительный фонд «+7» сообщил, что победителем премии «Человек-Поступок» стал сочинский орнитолог Александр Дворецкий, который спасает раненых птиц

Фонд учредил премию год назад. Каждый месяц отбирались 16 новостей о хороших поступках людей, затем интернет-пользователи голосовали за четырех финалистов, а генератор случайных чисел выбирал победителя.

В июне с выбором помогал актер Аристарх Венес. Вместе с сотрудником фонда они выбрали новость о сочинском орнитологе Александре Дворецком и перевели ему 100 тыс. рублей.

Сюжеты о биологе в мае 2021 года публиковали телеграм-канал Mash и портал Ruptly. Ученый говорит, что хотел бы больше внимания уделять животным и готов принять помощь от неравнодушных людей.