В Краснодаре хотят сделать сквер на месте снесенных гаражей по улице Ватутина

В мэрии Краснодара 19 июля рассказали, что собираются делать с освободившимся участком на улице Ватутина

Напомним, в феврале в проезде Ватутина снесли 37 незаконно построенных гаражей. Глава города Евгений Первышов тогда сказал, что освободившийся участок можно использовать для создания спортивных и зеленых зон, детских площадок или парковки.

19 июля на городской планерке Первышов заявил, что властям удалось сэкономить бюджет, поэтому в 2022 году на месте снесенных гаражей на улице Ватутина сделают зеленую зону. Участок уже сформирован и передан на баланс города, его площадь — порядка 1,6 тыс. кв. метров.

«В плановом порядке сначала надо выполнить проектирование по обустройству зеленой зоны. Объем работ здесь небольшой», — сказал Первышов.

Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко заметила, что перед началом проектирования нужно придумать название для сквера. В ближайшее время в департамент архитектуры и градостроительства подадут предложения.

Юга.ру писали, что в 2017 году власти Краснодара пообещали разбить сквер на месте снесенного дома на улице Новороссийской. Три года спустя проект сквера по-прежнему был разработке.





