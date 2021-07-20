Лаборатория «Гемотест» пригласила краснодарцев выгодно подготовиться к вакцинации от Covid-19
Жителям Краснодарского края и Адыгеи предложили проверить здоровье и измерить уровень антител перед вакцинацией в лаборатории «Гемотест»
В каждом отделении лаборатории «Гемотест» можно пройти комплекс исследований «Перед вакцинацией от COVID-19» со скидкой 30%. При его заказе пациенты также получают скидку 300 рублей на проверку антител после прививки.
Комплекс «Перед вакцинацией от COVID-19» поможет уточнить наличие противопоказаний к вакцине. Исследуют семь показателей: клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, АЛТ, АСТ, креатинин, общий иммуноглобулин IgE, антитела IgM и IgG к SARS-CoV-2.
Проверка после вакцинации нужна для оценки гуморального, или «антительного» иммунного ответа (этот же тест проводят после болезни). Анализы сдают после получения второго компонента вакцины — как минимум через неделю. При выборе исследования стоит учесть, каким препаратом прививался пациент.
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Лаборатория «Гемотест» открыла новые отделения:
- в Краснодаре на Тургенева, 107;
- в Крымске на Синева, 24;
- в Армавире на Мира, 49;
- в Яблоновском на Гагарина, 155;
- в Майкопе на Краснооктябрьской, 32.
Адреса всех отделений и график работы можно узнать на сайте в разделе «Адреса», предварительно выбрав свой город. Ознакомиться с полными условиями акции на исследования можно здесь.
Напомним, в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников некоторых сфер.