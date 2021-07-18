Больше 1,5 тыс. человек заболели коронавирусом за неделю в Краснодарском крае

Краснодарский край

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Согласно ежедневным отчетам оперштаба, за неделю с 12 по 18 июля включительно в Краснодарском крае выявили 1580 новых случаев заражения коронавирусом

В воскресенье, 18 июля, краевой оперштаб сообщил, что за последние сутки на Кубани подтвердили 231 новый случай заболевания коронавирусом. В пятницу и субботу официально выявляли по 232 человека.

За двое суток с пятницы до воскресенья умерли 52 человека, по 26 в день.

Что касается выздоровевших, в пятницу выписали 63 человека, в субботу 69, а в воскресенье 50.

По данным двух отчетов в пятницу, 16 июля, в краевых ковид-госпиталях было занято 4546 коек, при этом в стационарах лечился 2391 житель. В субботу в стационарах уже находились 2457 человек, а в воскресенье 2422.

Всего за время пандемии официальная статистика сообщила о 3832 умерших жителях Краснодарского края.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 14 июля Россия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости COVID-19. Всего в стране выявили 5 млн 857 тыс. 2 инфицированных. Выше показатели только в США (33,5 млн случаев COVID-19), Индии (30,9 млн) и Бразилии (19 млн).

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