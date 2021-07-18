«Ласточка» из Сочи будет ходить до Кропоткина

«Ласточку» из Имеретинского (Олимпийский парк, Сочи) в Армавир продлили до Кропоткина

В июле изменится маршрут «Ласточки», следующей из Имеретинского курорта (Олимпийский парк, Сочи) в Армавир. Теперь конечным пунктом будет станция «Кавказская» (Кропоткин). Это значит, что маршрут станет длиннее на три станции: «Кавказская», «Гулькевичи» и «Кубанская».

Первый поезд по удлиненному маршруту отправится из Имеретинского уже во вторник, 20 июля, об этом сообщило ИА «РЖД-Партнер». Время отправления со станции «Имеретинский курорт» — 16:06. На станцию «Кавказская» поезд прибудет в 23:59 (время прибытия и отправления по станции Армавир не изменится).

Со станции «Кавказская» первая «Ласточка» в Имеретинский отправится на следующий день, в среду 21 июля. Время отправления — 05:09, прибытие в Имеретинский курорт в 12:55.

Электропоезд по этому маршруту в обоих направлениях будет курсировать ежедневно.

На момент написания новости в интернет-сервисах есть доступные билеты на эти даты и далее.



На этом маршруте поезд будет останавливаться на станциях «Гулькевичи», «Кубанская», «Армавир», «Курганная», «Кошехабль», «Гиагинская», «Белореченская», «Хадыженск», «Туапсе», «Шепси», «Лазаревская», «Лоо», «Дагомыс», «Сочи», «Хоста», «Адлер».