«Ласточка» из Сочи будет ходить до Кропоткина

Краснодарский край

Распечатать

«Ласточку» из Имеретинского (Олимпийский парк, Сочи) в Армавир продлили до Кропоткина

В июле изменится маршрут «Ласточки», следующей из Имеретинского курорта (Олимпийский парк, Сочи) в Армавир. Теперь конечным пунктом будет станция «Кавказская» (Кропоткин). Это значит, что маршрут станет длиннее на три станции: «Кавказская», «Гулькевичи» и «Кубанская».

Первый поезд по удлиненному маршруту отправится из Имеретинского уже во вторник, 20 июля, об этом сообщило ИА «РЖД-Партнер». Время отправления со станции «Имеретинский курорт» — 16:06. На станцию «Кавказская» поезд прибудет в 23:59 (время прибытия и отправления по станции Армавир не изменится).

Со станции «Кавказская» первая «Ласточка» в Имеретинский отправится на следующий день, в среду 21 июля. Время отправления — 05:09, прибытие в Имеретинский курорт в 12:55.

Электропоезд по этому маршруту в обоих направлениях будет курсировать ежедневно.

На момент написания новости в интернет-сервисах есть доступные билеты на эти даты и далее.

На этом маршруте поезд будет останавливаться на станциях «Гулькевичи», «Кубанская», «Армавир», «Курганная», «Кошехабль», «Гиагинская», «Белореченская», «Хадыженск», «Туапсе», «Шепси», «Лазаревская», «Лоо», «Дагомыс», «Сочи», «Хоста», «Адлер».

Напомним, в мае открылся маршрут «Туапсе — Владикавказ», следуя по которому, «Ласточка» проходит через пять регионов: Кубань, Адыгею, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Электропоезд также идет через Армавир.

Армавир Кавказский район Поезда РЖД Сочи

Новости

Больше 1,5 тыс. человек заболели коронавирусом за неделю в Краснодарском крае
В Краснодаре три ночи будет закрыт проезд по участку ул. Мира
Сочи, Краснодар и побережье Черного моря снова ждет сильная жара с 18 по 21 июля
В Краснодаре в кино покажут аниме Миядзаки «Унесенные призраками»
«Ласточка» из Сочи будет ходить до Кропоткина
Лев напал на девочку в Успенском районе

Лента новостей

В парке «Краснодар» и других местах города появились цифровые арт‑объекты. Что это и зачем?
16 июля, 09:28
В парке «Краснодар» и других местах города появились цифровые арт‑объекты. Что это и зачем?
«Мэр Махачкалы приходит к нам на кофе»
15 июля, 18:05
«Мэр Махачкалы приходит к нам на кофе»
Создатель «Дома15» о культурной трансформации Дагестана
«Носи мини, а не варикоз!»
16 июля, 11:39 Партнерский
«Носи мини, а не варикоз!»
В Краснодаре прошел челлендж Клиники Екатерининской

Реклама на портале