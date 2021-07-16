В Краснодаре поржавел Студенческий сквер

16 июля портал Юга.ру спросил в мэрии Краснодара, почему порыжел сквер в Пашковском микрорайоне

Студенческий сквер — одна из старейших зеленых зон Пашковского микрорайона. Ее обновили осенью 2019 года, а в 2021-м там обещают установить бесплатный общественный туалет. На этой неделе местные жители обратили внимание, что на плитке, деревьях и даже трансформаторной будке в сквере появились ржавые пятна. По просьбе редакции Юга.ру краснодарка Анна Лукьянцева утром 16 июля побывала в зеленой зоне и поделилась фотографиями с прогулки.