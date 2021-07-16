В Краснодаре поржавел Студенческий сквер

Краснодарский край

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16 июля портал Юга.ру спросил в мэрии Краснодара, почему порыжел сквер в Пашковском микрорайоне

Студенческий сквер — одна из старейших зеленых зон Пашковского микрорайона. Ее обновили осенью 2019 года, а в 2021-м там обещают установить бесплатный общественный туалет.

На этой неделе местные жители обратили внимание, что на плитке, деревьях и даже трансформаторной будке в сквере появились ржавые пятна. По просьбе редакции Юга.ру краснодарка Анна Лукьянцева утром 16 июля побывала в зеленой зоне и поделилась фотографиями с прогулки.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу мэрию Краснодара. Там со ссылкой на департамент городского хозяйства сообщили, что во время полива газонов в Студенческом сквере вода попадает на плитку. Желтый налет мог появиться из-за высокого содержания в воде железа. 

Как городские власти собираются исправлять ситуацию и как долго сквер будет рыжим, в мэрии не рассказали.

Напомним, с похожей ситуацией год назад столкнулись жители Гидростроя. Там поржавел сквер Пограничников. Тогда администрация объясняла, что в скважины для полива попал песок и повысилось содержание железа. 

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