В Краснодаре поржавел Студенческий сквер
16 июля портал Юга.ру спросил в мэрии Краснодара, почему порыжел сквер в Пашковском микрорайоне
Студенческий сквер — одна из старейших зеленых зон Пашковского микрорайона. Ее обновили осенью 2019 года, а в 2021-м там обещают установить бесплатный общественный туалет.
На этой неделе местные жители обратили внимание, что на плитке, деревьях и даже трансформаторной будке в сквере появились ржавые пятна. По просьбе редакции Юга.ру краснодарка Анна Лукьянцева утром 16 июля побывала в зеленой зоне и поделилась фотографиями с прогулки.
Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу мэрию Краснодара. Там со ссылкой на департамент городского хозяйства сообщили, что во время полива газонов в Студенческом сквере вода попадает на плитку. Желтый налет мог появиться из-за высокого содержания в воде железа.
Как городские власти собираются исправлять ситуацию и как долго сквер будет рыжим, в мэрии не рассказали.
Напомним, с похожей ситуацией год назад столкнулись жители Гидростроя. Там поржавел сквер Пограничников. Тогда администрация объясняла, что в скважины для полива попал песок и повысилось содержание железа.