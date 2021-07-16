На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для 6-летней Сони с двусторонней глухотой
Благотворительный фонд «Русфонд» 16 июля объявил о сборе средств на слуховые аппараты для 6-летней Сони Прокопенко из Краснодара с двусторонней глухотой
Из-за сильного стресса мама Сони родила девочку на два месяца раньше срока. Ребенок был в тяжелом состоянии с несформированными легкими. Три месяца девочку выхаживали врачи. Затем она пошла на поправку, но с отставанием.
В три года все диагнозы, которые Соне ставили ранее, были сняты. Но потом мама девочки заметила, что ребенок не откликается. Тогда сурдолог определил, что правое ухо у Сони не слышит вообще, а левое — только громкие звуки.
На левое ухо семье выдали слуховой аппарат. Мама начала развивать у дочки слуховое восприятие и речь. Соня начала читать по губам и узнавать новые слова. Нов этом году врачи диагностировали двустороннюю глухоту и рекомендовали как можно скорее приобрести сверхмощные слуховые аппараты.
Сурдолог Детской краевой больницы Ольга Пыжова сообщила, что для успешной слухоречевой реабилитации ребенок нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными сверхмощными слуховыми аппаратами.
За счет госбюджета они не выдаются, а купить самостоятельно мама Сони их не может. В пожаре они потеряли жилье, имущество и слуховой аппарат. Всего на покупку нужно 154 тыс. 730 рублей.
Как помочь Соне?
— Оформить пожертвование можно на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;
— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;
— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.