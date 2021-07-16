На Кубани собирают деньги на слуховые аппараты для 6-летней Сони с двусторонней глухотой

Благотворительный фонд «Русфонд» 16 июля объявил о сборе средств на слуховые аппараты для 6-летней Сони Прокопенко из Краснодара с двусторонней глухотой

Из-за сильного стресса мама Сони родила девочку на два месяца раньше срока. Ребенок был в тяжелом состоянии с несформированными легкими. Три месяца девочку выхаживали врачи. Затем она пошла на поправку, но с отставанием.

В три года все диагнозы, которые Соне ставили ранее, были сняты. Но потом мама девочки заметила, что ребенок не откликается. Тогда сурдолог определил, что правое ухо у Сони не слышит вообще, а левое — только громкие звуки.

На левое ухо семье выдали слуховой аппарат. Мама начала развивать у дочки слуховое восприятие и речь. Соня начала читать по губам и узнавать новые слова. Нов этом году врачи диагностировали двустороннюю глухоту и рекомендовали как можно скорее приобрести сверхмощные слуховые аппараты.

Сурдолог Детской краевой больницы Ольга Пыжова сообщила, что для успешной слухоречевой реабилитации ребенок нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными сверхмощными слуховыми аппаратами.