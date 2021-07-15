В Анапе запретили выходить в море на матрасах и катамаранах

Краснодарский край

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15 июля отдыхающих в Анапе призвали не плавать в море на катамаранах и надувных средствах из-за погоды

15 июля в управлении ГО и защиты населения попросили гостей и жителей Анапы не использовать плавательные надувные средства и катамараны в море. Ограничения связаны с усилением отжимного северо-восточного ветра. 

Отметим, по данным сервиса «Яндекс.Погода» днем в Анапе воздух прогрелся до 33 °С, температура воды 24-25 °С. УФ-индекс очень высокий — 9. 

Как писали Юга.ру, с 15 по 17 июля на Черноморском побережье и в большинстве районов края действует предупреждение о высокой пожароопасности. На участке Анапа — Джубга объявлено штормовое по сильной жаре. На выходных синоптики не исключают повышение температуры в крае до 40 °С.

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В Анапе запретили выходить в море на матрасах и катамаранах
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