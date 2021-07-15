Банк Уралсиб начислит клиентам 1,5 тыс. рублей на подготовку детей к школе
Банк Уралсиб запустил акцию «1500 бонусных рублей к школьной выплате»
Напомним, Минтруд России разработал правила для единовременных выплат 10 тыс. рублей на каждого ребенка школьного возраста (включая учащихся до 23 лет с ограничениями здоровья).
Банк Уралсиб поддержал идею: родителям, которые получат господдержку на карты Уралсиба, начислят 1,5 тыс. бонусных рублей к каждой «школьной» выплате.
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Предложение доступно пользователям программы лояльности «Уралсиб Бонус». Один бонусный рубль равен одному российскому рублю. Деньги поступят на бонусный счет до 10 числа месяца, следующего за месяцем выплаты.
Подробные условия акции и программы «Уралсиб Бонус» размещены на сайте банка. Задать вопросы можно задать по телефону 8-800-250-57-57.