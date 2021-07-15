Банк Уралсиб начислит клиентам 1,5 тыс. рублей на подготовку детей к школе

Напомним, Минтруд России разработал правила для единовременных выплат 10 тыс. рублей на каждого ребенка школьного возраста (включая учащихся до 23 лет с ограничениями здоровья).

Банк Уралсиб поддержал идею: родителям, которые получат господдержку на карты Уралсиба, начислят 1,5 тыс. бонусных рублей к каждой «школьной» выплате.