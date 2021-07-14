В «Студенческом» сквере Краснодара появится бесплатный туалет

Напомним, к 15 марта в зеленых зонах Краснодара количество бесплатных работающих туалетов должно было увеличиться до 11. Однако к обозначенной дате заработали не все туалеты, а к 18 марта открылись только пять модулей.

К началу июня бесплатные туалеты работали по 10 адресам. Еще один модуль собираются открыть после благоустройства Мариинского бульвара в конце июля.

После жалоб жителей Юбилейного микрорайона на отсутствие туалета в Рождественском парке, глава Краснодара Евгений Первышов поручил расширить сеть муниципальных туалетов. Так, 24 июня из бюджета выделили 6 млн рублей на установку еще пяти модулей. Точные адреса в мэрии не назвали, уточнив, что туалеты появятся там, где просили жители.