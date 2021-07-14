В «Студенческом» сквере Краснодара появится бесплатный туалет
В мэрии Краснодара 14 июля сообщили, что установят бесплатный туалетный модуль в сквере Пашковского микрорайона
Напомним, к 15 марта в зеленых зонах Краснодара количество бесплатных работающих туалетов должно было увеличиться до 11. Однако к обозначенной дате заработали не все туалеты, а к 18 марта открылись только пять модулей.
К началу июня бесплатные туалеты работали по 10 адресам. Еще один модуль собираются открыть после благоустройства Мариинского бульвара в конце июля.
После жалоб жителей Юбилейного микрорайона на отсутствие туалета в Рождественском парке, глава Краснодара Евгений Первышов поручил расширить сеть муниципальных туалетов. Так, 24 июня из бюджета выделили 6 млн рублей на установку еще пяти модулей. Точные адреса в мэрии не назвали, уточнив, что туалеты появятся там, где просили жители.
14 июля в пресс-службе городской администрации сообщили, что в третьем квартале 2021 года установят туалетный модуль в «Студенческом» сквере Пашковского микрорайона.
Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко рассказал, что средства на установку модуля доведены, площадка кабины уже оборудована.
Все работающие общественные туалеты можно найти на специальной интерактивной карте Краснодара. До 31 октября они будут открыты с 10:00 до 22:00, а с 1 ноября по 31 декабря — с 10:00 до 20:00.
Как писали Юга.ру, сквер «Студенческий» — одна из старейших зеленых зон Пашковского микрорайона. Её обновили в октябре 2019 года. Там на территории 1,1 га высадили 50 деревьев, 4,4 тыс. кустарников и уложили 5,2 тыс. кв. метров рулонного газона.