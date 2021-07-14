В Заксобрании Краснодарского края утвердили итоги борьбы с коронавирусом в 2020 году

Краснодарский край

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Итоги территориальной программы оказания гражданам медпомощи обсудили на заседании Законодательного собрания Краснодарского края

По словам министра здравоохранения региона Евгения Филиппова, в прошлом году на борьбу с коронавирусом в Краснодарском крае выделили 10,1 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.

Для помощи больным с COVID-19 в крае перепрофилировали койки, развернули 29 лабораторий и 9 амбулаторных КТ-центров, открыли обсерваторы. Всего действовало 27 ковидных госпиталей. Их обеспечили рентген-аппаратами, томографами, аппаратами для ультразвуковых исследований, экстракорпоральной мембранной оксигенации, ИВЛ, гемодиализа. Также закупили 252 автомобиля.

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что пандемия нанесла ущерб плановому здравоохранению: например, пришлось приостановить диспансеризацию некоторых групп населения, перебросить ресурсы на решение актуальной проблемы.

«Это не сказалось на качестве обычных медицинских услуг населению. Пользуясь случаем, еще раз благодарю медиков, на плечи которых в прошлом году легла такая тяжелая ноша», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

В ЗСК также озвучили итог 2020 года: краевая медицина развивалась, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Усиливался кадровый потенциал отрасли, строились новые учреждения здравоохранения и реконструировались действующие — например, Краевая клиническая больница.

В 59-м, очередном пленарном заседании участвовали губернатор края Вениамин Кондратьев и прокурор региона Сергей Табельский. Качество медицинской помощи стало одним из более чем 40 вопросов обсуждения.

ЗСК Коронавирус Медицина

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