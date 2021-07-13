Курорт и факультет «Высшая школа управления» Финансового университета сотрудничают с 2019 года. Они готовят высококвалифицированных управленцев и специалистов спортивной индустрии. Студенты обучаются спортивному менеджменту, овладевают навыками управления в спортивной и туристской индустриях, в том числе на примере развития курорта «Роза Хутор». Соответствующий опыт студенты получают уже сейчас, помогая волонтерами различным службам курорта — как в ежедневной деятельности, так и во время спортивных соревнований и других мероприятий. За время сотрудничества курорта и университета его студенты стажировались в департаментах маркетинга, фитнеса, эксплуатации ГЛК и продаж. Они также участвовали в подготовке Rosa Ski Dream — российского этапа Кубка мира FIS среди женщин по скоростному спуску и супергиганту, который проходил на «Роза Хутор» в феврале 2020 года. «Благодаря практике на крупнейшем горном курорте страны наши студенты могут дополнить теоретические знания серьезным прикладным опытом. Особенно это важно сейчас — в эпоху турбулентности. Мы очень ценим возможность общения с профессионалами и считаем, что знакомство с реальной управленческой «кухней» повышает качество образования и конкурентоспособность наших программ», — сказал замдекана по работе с индустриальными партнерами и выпускниками факультета «Высшая школа управления», руководитель магистерской программы «Управление спортивными проектами» Александр Аверин.

«Мы видим очень заинтересованных ребят, которые стремятся получить практический опыт. Организация бесперебойного функционирования горного курорта — это действительно сложный процесс. У нас есть некоторые профессии и службы, которые не встречаются больше нигде. Погружение в эту атмосферу еще в период обучения даст студентам лучшее представление об индустрии отдыха, спорта и туризма, о сфере, где им предстоит трудиться. Рада отметить, что у нас успешно работают выпускники Финансового университета», — сообщила директор по персоналу курорта «Роза Хутор» Елена Жаркова.

Практика на курорте входит в магистерскую программу «Управление спортивными объектами». Набор на нее открыт сейчас. Узнать условия поступления и содержание программы можно на сайте университета.