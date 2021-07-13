На трассе М4 «Дон» в районе Горячего Ключа ограничат движение для большегрузов

С 15 июля на участке трассы М4 «Дон» с 1385-го по 1442-й км ограничат движение большегрузов

Движение большегрузов массой более 15 тонн на этом участке ограничат с 15 июля до 15 сентября. Временная схема движения вводится с пятницы по воскресенье с 8:00 до 21:00.

По данным мониторинга ГК «Автодор», летом на трассе от Горячего Ключа до транспортной развязки Джубга — Сочи около 30% машин в общем потоке — грузовики. Из-за этого водители легковых машин при любой возможности идут на обгон, что повышает риск лобового столкновения.

Участок с 1385-го по 1442-й км М4 «Дон» проходит в районе Горячего Ключа по горному и пересеченному рельефу. Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и уменьшить число обгонов. Это положительно скажется на безопасности движения и пропускной способности отрезка, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».