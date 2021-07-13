На трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа ограничат движение для большегрузов

С 15 июля на участке трассы М-4 «Дон» с 1385 по 1442 км ограничат движение большегрузов

Движение на этом участке ограничат с 15 июля до 15 сентября большегрузам с массой более 15 тонн. Временная схема движения вводится с пятницы по воскресенье с 8:00 до 21:00, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Участок с 1385 по 1442 км М-4 «Дон» проходит в районе Горячего ключа по горному и пересеченному рельефу. Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и уменьшить число обгонов. Это положительно скажется на безопасности движения и пропускной способности отрезка.

По данным мониторинга Росавтодора, летом на трассе от Горячего Ключа до транспортной развязки «Джубга — Сочи» около 30 % машин в общем потоке — грузовики. Из-за этого водители легковых машин при любой возможности идут на обгон, что повышает риск лобовых столкновение.