Краснодарцу, сбившему насмерть сотрудника Mr.Drunke Bar, дали девять лет колонии

Напомним, ДТП случилось в ночь на 8 октября 2020 года. 29-летний краснодарец ехал на машине Ford по улице Пашковской от Коммунаров в сторону Красной. На пересечении с Красноармейской он не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Yamaha, который двигался от Горького в сторону Длинной. Мотоциклист скончался на месте. Также оказались повреждены две припаркованные иномарки — Kia и BMW

Позже выяснилось, что водитель Ford работает в автомастерской, а машина принадлежит клиенту. Погибшим оказался сотрудник краснодарского Mr. Drunke Bar Виген Карапетян. У него остались двое детей.