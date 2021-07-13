Краснодарцу, сбившему насмерть сотрудника Mr.Drunke Bar, дали девять лет колонии
В Краснодаре 12 июля суд вынес приговор сотруднику автомастерской, который на чужой машине насмерть сбил человека
Напомним, ДТП случилось в ночь на 8 октября 2020 года. 29-летний краснодарец ехал на машине Ford по улице Пашковской от Коммунаров в сторону Красной. На пересечении с Красноармейской он не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Yamaha, который двигался от Горького в сторону Длинной. Мотоциклист скончался на месте. Также оказались повреждены две припаркованные иномарки — Kia и BMW
Позже выяснилось, что водитель Ford работает в автомастерской, а машина принадлежит клиенту. Погибшим оказался сотрудник краснодарского Mr. Drunke Bar Виген Карапетян. У него остались двое детей.
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Первомайский районный суд Краснодара 12 июля вынес приговор 29-летнему мужчине по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД), п.п.а,б. ч. 4 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, лицом в опьянении и оставление места происшествия), ч. 3 ст.166 УК РФ (Владение автомобилем без цели хищения).
В качестве наказания ему назначили девять лет колонии колонии общего режима, а также в качестве компенсации морального ущерба в пользу потерпевших взыскали девять миллионов рублей.