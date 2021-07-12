В Краснодаре четыре трамвая изменят маршрут
В Краснодаре 13 и 14 июля из-за капитального ремонта путей трамваи изменят маршрут и сократят время работы
В Краснодаре из-за капитального ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Гоголя и Янковского 13 и 14 июля после 21:40 изменится маршрут у трамваев № 4, 5, 8, 11, сообщили в пресс-службе мэрии.
- Трамвай № 4 после 21:40 пойдет от Комсомольского микрорайона до Восточного депо и в обратном направлении. Последний рейс из Комсомольского отправится в 21:19, от улицы Индустриальной в 22:19.
- Трамвай № 5 после 22:00 пойдет от улицы Солнечной по Садовой. Последние вагоны от улицы Бершанской отправятся в 21:30, от Солнечной в 21:47.
- Трамвай № 8 после 22:30 отправится от конечных остановок по улице Садовой. Последний рейс отправится от хладокомбината в 21:58, а от Солнечной в 22:06.
- Трамвай № 11 после 22:05 пойдет от Юбилейного микрорайона до улицы Железнодорожной, затем по улице Дмитриевская дамба, им. Горького в Юбилейный мкр. От ж/д вокзала последний рейс уйдет в 22:28, от Юбилейного микрорайона в 21:50.