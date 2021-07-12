В Краснодаре четыре трамвая изменят маршрут

В Краснодаре 13 и 14 июля из-за капитального ремонта путей трамваи изменят маршрут и сократят время работы

В Краснодаре из-за капитального ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Гоголя и Янковского 13 и 14 июля после 21:40 изменится маршрут у трамваев № 4, 5, 8, 11, сообщили в пресс-службе мэрии.