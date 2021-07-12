На Кубани выявили еще 219 случаев коронавируса. Среди заболевших — месячный младенец
В Краснодарском крае 12 июля зарегистрировали 219 новых случаев COVID-19 и 21 смерть
12 июля федеральный оперштаб сообщил о 25 тыс. 140 новых случаях заражения. При этом 10,8% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 16 тыс. 429 человек, еще 710 умерли.
Больше всего заболевших по-прежнему в Москве (+5 тыс. 403) и области (+2 тыс. 566), а также в Санкт-Петербурге (+2 тыс. 29).
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На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика по новым случаям следующая: Крым — 371, Ростовская область — 320, Краснодарский край — 219, Ставропольский край — 212, Дагестан — 191, Севастополь — 120, Чечня — 95, Кабардино-Балкария — 63, Карачаево-Черкесия — 49, Ингушетия — 44, Северная Осетия — 44, Адыгея — 37.
Всего за время пандемии в России диагноз COVID-19 официально подтвердился у 5 млн 808 тыс. 473 человек, из которых умерли 143 тыс. 712.
По данным оперштаба Краснодарского края, среди 219 новых заболевших 140 женщин, 79 мужчин и 19 детей. Возраст пациентов — от 1 месяца до 83 лет.
В каких муниципалитетах выявили пациентов с COVID-19 и сколько:
- в Армавире и Тихорецком районе — по 17;
- в Кореновском, Курганинском, Лабинском и Ленинградском районах — по 12;
- в Краснодаре и Динском районе — по 11;
- в Туапсинском и Новопокровском районах — по 8;
- в Сочи и Мостовском районе — по 7;
- в Горячем Ключе, Белореченском, Успенском и Павловском районах — по 6;
- в Приморско-Ахтарском, Славянском, Крымском и Белоглинском районах — по 5;
- в Анапе, Северском, Тимашевском и Щербиновском районах — по 4;
- в Красноармейском, Отрадненском и Темрюкском районах — по 3;
- в Геленджике, Абинском, Брюховецком, Ейском, Калининском и Староминском районах — по 2;
- в Апшеронском, Каневском, Усть-Лабинском и Новокубанском районах — по 1.
Всего на 12 июля в Краснодарском крае коронавирус лабораторно подтвердился у 54 тыс. 404 человек. Из них погибли 3 тыс. 682 (+21 смерть за сутки). Сейчас в стационарах лечатся 2 тыс. 125 человек, еще 2 тыс. 554 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 77 пациентов, шестеро переведены на ЭКМО.
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