На Кубани выявили еще 219 случаев коронавируса. Среди заболевших — месячный младенец

В Краснодарском крае 12 июля зарегистрировали 219 новых случаев COVID-19 и 21 смерть

12 июля федеральный оперштаб сообщил о 25 тыс. 140 новых случаях заражения . При этом 10,8% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 16 тыс. 429 человек, еще 710 умерли.

Больше всего заболевших по-прежнему в Москве (+5 тыс. 403) и области (+2 тыс. 566), а также в Санкт-Петербурге (+2 тыс. 29).