На Кубани выявили еще 219 случаев коронавируса. Среди заболевших — месячный младенец

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 12 июля зарегистрировали 219 новых случаев COVID-19 и 21 смерть

12 июля федеральный оперштаб сообщил о 25 тыс. 140 новых случаях заражения. При этом 10,8% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 16 тыс. 429 человек, еще 710 умерли.

Больше всего заболевших по-прежнему в Москве (+5 тыс. 403) и области (+2 тыс. 566), а также в Санкт-Петербурге (+2 тыс. 29).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика по новым случаям следующая: Крым — 371, Ростовская область — 320, Краснодарский край — 219, Ставропольский край — 212, Дагестан — 191, Севастополь — 120, Чечня — 95, Кабардино-Балкария — 63, Карачаево-Черкесия — 49, Ингушетия — 44, Северная Осетия — 44, Адыгея — 37.

Всего за время пандемии в России диагноз COVID-19 официально подтвердился у 5 млн 808 тыс. 473 человек, из которых умерли 143 тыс. 712.

По данным оперштаба Краснодарского края, среди 219 новых заболевших 140 женщин, 79 мужчин и 19 детей. Возраст пациентов — от 1 месяца до 83 лет.

В каких муниципалитетах выявили пациентов с COVID-19 и сколько:

  • в Армавире и Тихорецком районе — по 17;
  • в Кореновском, Курганинском, Лабинском и Ленинградском районах — по 12;
  • в Краснодаре и Динском районе — по 11;
  • в Туапсинском и Новопокровском районах — по 8;
  • в Сочи и Мостовском районе — по 7;
  • в Горячем Ключе, Белореченском, Успенском и Павловском районах — по 6;
  • в Приморско-Ахтарском, Славянском, Крымском и Белоглинском районах — по 5;
  • в Анапе, Северском, Тимашевском и Щербиновском районах — по 4;
  • в Красноармейском, Отрадненском и Темрюкском районах — по 3;
  • в Геленджике, Абинском, Брюховецком, Ейском, Калининском и Староминском районах — по 2;
  • в Апшеронском, Каневском, Усть-Лабинском и Новокубанском районах — по 1.

Всего на 12 июля в Краснодарском крае коронавирус лабораторно подтвердился у 54 тыс. 404 человек. Из них погибли 3 тыс. 682 (+21 смерть за сутки). Сейчас в стационарах лечатся 2 тыс. 125 человек, еще 2 тыс. 554 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 77 пациентов, шестеро переведены на ЭКМО.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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