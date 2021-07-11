На Кубани зафиксирован новый антирекорд по суточному количеству заболевших коронавирусом

Краснодарский край

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Вирус обнаружен у 220 жителей региона; прежний антирекорд продержался всего один день

Краевой оперштаб 11 июля сообщил, что в Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев COVID-19. Так много людей за один день у нас еще не заболевало — предыдущий максимум равнялся 217 и был установлен вчера.

Детей среди заболевших — десятеро. Женщин в полтора с лишним раза больше, чем мужчин: 136 против 84.

Также в крае за сутки зафиксирована 21 смерть от коронавируса.

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Вот в каких муниципалитетах 11 июля выявили пациентов с COVID-19:
• Краснодаре — 46 случаев;
• Динской район — 27;
• Анапа — 15;
• Сочи и Армавир — по 13;
• Лабинский район — 11;
• Кореновский, Апшеронский, Тимашевский, Усть-Лабинский районы — по 9;
• Геленджик — 8;
• Туапсинский район — 7;
• Новороссийск — 6;
• Горячий Ключ — 5;
• Курганинский, Успенский, Новокубанский, Белоглинский районы — по 4;
• Ленинградский, Павловский районы — по 3;
• Крыловский, Приморско-Ахтарский, Тихорецкий, Новопокровский, Мостовской районы — по 2;
• Каневской район — 1.

В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких в больницах края находятся 75 человек, на экстракорпоральной мембранной оксигенации — шестеро. В стационарах проходят лечение 2069 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому — 2464.
С начала пандемии общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе достигло 54 185. Умерли из этого количества 3661 человек.

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