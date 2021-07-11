На Кубани зафиксирован новый антирекорд по суточному количеству заболевших коронавирусом

Вирус обнаружен у 220 жителей региона; прежний антирекорд продержался всего один день

Краевой оперштаб 11 июля сообщил, что в Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировано 220 новых случаев COVID-19. Так много людей за один день у нас еще не заболевало — предыдущий максимум равнялся 217 и был установлен вчера.

Детей среди заболевших — десятеро. Женщин в полтора с лишним раза больше, чем мужчин: 136 против 84.

Также в крае за сутки зафиксирована 21 смерть от коронавируса.