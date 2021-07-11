Улицу Минскую в Краснодаре на два дня наполовину перекроют

Это произойдет 17 и 18 июля — там будут прокладывать газопровод

Пресс-служба мэрии Краснодара предупредила о грядущих временных ограничениях автомобильного движения.

С 17 по 18 июля на проезжей части улицы Минской будут вестись дорожные работы: рядом с домом №120/3 (между гипермаркетом «Окей» и пересечением с ул. Тульской) АО «Краснодаргоргаз» выполнит работы по строительству участка газопровода. В связи с этим для проезда будет открыто по одной полосе в каждом направлении (в обычное время этот участок — пятиполосный).

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что постарались минимизировать неудобства для водителей — именно поэтому работы запланированы на выходные дни.

Напомним, что с 10 августа мэрия Краснодара планирует изменить схему въезда и выезда автомобилей на Гидрострой. А на улицах Северной, Тургенева и Атарбекова до конца года хотят организовать выделенные полосы для общественного транспорта.