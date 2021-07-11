В Туапсинском районе восстановили три смытых наводнением моста

Краснодарский край

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Два автомобильных — в селе Кирпичное, один пешеходный — в селе Индюк

Пресс-служба администрации Туапсинского района в воскресенье отчиталась о ходе восстановительных работ после масштабных подтоплений недельной давности.

Сообщается, что в селе Кирпичное открыт проезд по двум автомобильным мостам через реку Чумачку — на улицах Заводской и Чумакова. Сами мостовые конструкции от наводнения почти не пострадали, но подъездные дороги к ним сильно размыло. К настоящему моменту эти участки заново отсыпали щебнем, как сообщил глава Георгиевского поселения Инвербий Коджешау, после чего поблагодарил активно помогавших процессу местных жителей.

А в поселке Индюк на улице Майкопской смыло небольшой пешеходный мост, который вел к одному-единственному двору. На месте переправы пока что уложили временный деревянный настил с перилами.

Напомним, что в результате обильных осадков 5 и 6 июля в Туапсе затопило 760 домовладений в семи населенных пунктах, а на двух участках автомагистрали селевые потоки полностью перекрыли зможность проезда.

Ранее на этой неделе в полном объеме открыли движение по федеральной трассе в черте поселка Лермонтово — там стихией смыло огромные куски покрытия.

Наводнения Туапсинский район

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