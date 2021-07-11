Когда вода в Черном море очистится после наводнений — мнение специалиста

Краснодарский край

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Эксперт полагает, что нанесенная паводками муть осядет достаточно скоро — если не грянут новые ливни

Прибрежные воды Черного моря снова станут чистыми и прозрачными в ближайшие два-три дня — такое мнение высказал в интервью ТАСС Александр Колесник, начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

После сильных ливней прошлой недели на многих курортах Краснодарского края морская вода стала мутной и грязной. «По нашим наблюдениям, грязь в воде — это взвесь песка и пыли», — рассказал эксперт. — «Они в воде не растворяются, лишь оседают. Я думаю, что в ближайшие два-три дня взвеси должны осесть и море очистится». Колесник также добавил, что этому процессу могли бы помешать новые штормы и проливные дожди, но, по его прогнозам, на грядущей неделе опасных погодных явлений в регионе не ожидается.

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Напомним, что ранее на этой неделе мэр Сочи отчитался о вывозе с пляжей курорта трех тонн мусора, нанесенного стихией.

В Архипо-Осиповке тоже пришлось как следует потрудиться, чтобы расчистить пляжи, но сколько именно набралось мусора, никто не считал.

А тем временем в Темрюке море загрязнилось из другого источника.

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