На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 217 человек. Среди заболевших 13 детей
В России за сутки зафиксировали 752 смерти от коронавируса. На Кубани умерло 22 человека
10 июля в федеральном Оперштабе сообщили о 25 тыс. 82 новых случаях заражения Covid-19 за сутки и 752 случаях смерти.
Больше всего заболевших в Москве — 5 тыс. 694. в Московской области — 2 тыс. 487, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 978.
В южной части страны и регионах Северного Кавказа статистика следующая: Крым — 357, Ростовская область — 319, Краснодарский край — 217, Ставропольский край — 196, Дагестан — 185, Севастополь — 118, Чечня — 86, Кабардино-Балкария — 60, Ингушетия — 43, Карачаево-Черкесия — 45, Адыгея — 41, Северная Осетия — 37.
Всего за время пандемии официально известно о 5 млн 758 тыс. 300 случаях заражения коронавирусом среди россиян. Летальных исходов за весь период зафиксировано 142 тыс. 253.
По данным кубанского Оперштаба, из 217 новых заболевших 113 женщин и 64 мужчины, в том числе 13 детей. Самому младшему пациенту 1 год, старшему — 90 лет.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 53;
- в Динском районе — 26;
- в Армавире — 21;
- в Кореновском районе — 12;
- в Сочи — 11;
- в Новороссийске и Мостовском районе — по 9;
- в Абинском районе — 8;
- в Анапе и Лабинском районе — по 7;
- в Брюховецком и Староминском районах — по 6;
- в Белореченском, Гулькевичевском и Новокубанском районах — по 5;
- в Кущевском, Курганинском и Щербиновском районах — по 4;
- в Северском и Крымском — по 3;
- в Ейском, Ленинградском и Тбилисском — по 2;
- в Геленджике, Кавказском и Тихорецком районах — по 1.
С начала пандемии в Краснодарском крае COVID-19 подтвердили у 53 тыс. 956 человек, из которых 3 тыс. 640 погибли. Сейчас в стационарах лечатся 2 тыс. 21 пациент, еще 2 тыс. 364 находятся дома. В тяжелом состоянии на ИВЛ 79 заболевших, шестеро пациентов подключены к ЭКМО.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 949,4.