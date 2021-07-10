На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 217 человек. Среди заболевших 13 детей

В России за сутки зафиксировали 752 смерти от коронавируса. На Кубани умерло 22 человека

Всего за время пандемии официально известно о 5 млн 758 тыс. 300 случаях заражения коронавирусом среди россиян. Летальных исходов за весь период зафиксировано 142 тыс. 253.

В южной части страны и регионах Северного Кавказа статистика следующая: Крым — 357, Ростовская область — 319, Краснодарский край — 217 , Ставропольский край — 196, Дагестан — 185, Севастополь — 118, Чечня — 86, Кабардино-Балкария — 60, Ингушетия — 43, Карачаево-Черкесия — 45, Адыгея — 41, Северная Осетия — 37.

Больше всего заболевших в Москве — 5 тыс. 694. в Московской области — 2 тыс. 487, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 978.

10 июля в федеральном Оперштабе сообщили о 25 тыс. 82 новых случаях заражения Covid-19 за сутки и 752 случаях смерти.

По данным кубанского Оперштаба, из 217 новых заболевших 113 женщин и 64 мужчины, в том числе 13 детей. Самому младшему пациенту 1 год, старшему — 90 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: