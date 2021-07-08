На Кубани улучшится погода и будет до 34 ℃
Циклон, из-за которого затопило Кубань, покинул регион, но в некоторых районах 9 июля продолжат идти дожди
Напомним, сильные дожди на Кубани начались 4 июля, что привело к наводнениям в нескольких районах. Затопило Сочи, Славянск-на-Кубани, Горячий Ключ, Архипо-Осиповку, Туапсинский и Северский районы.
Начальник отдела Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник рассказал ТАСС, что циклон, который вызвал ливни и привел к подтоплениям покинул регион, но умеренные осадки будут идти до выходных.
По словам Колесника, погодная обстановка в крае сейчас определяется полями относительно пониженного давления. По горному кластеру Кубани до выходных будут идти дожди, а в южной части края ожидаются умеренные грозовые дожди. На остальной территории региона погода будет улучшаться.
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По данным сервиса «Яндекс.Погода», 9 июля в Краснодаре днем будет 31 ℃ и ветер с порывами до 7 м/с. Уровень УФ-индекса достигнет 8.
Краснодарский гидрометцентр обещает в пятницу по краю переменную облачность. В предгорных и горных районах пройдут дожди. Температура воздуха днем 28-33 ℃. На выходных синоптики обещают до 34 ℃.
На Черноморском побережье переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 12-14 м/с, в Новороссийске с порывами до 15-18 м/с. Ночью столбики термометров покажут 17-22 ℃, на участке Анапа — Геленджик 20-25 ℃. Днем температура поднимется до 33 ℃.