На Кубани улучшится погода и будет до 34 ℃

Циклон, из-за которого затопило Кубань, покинул регион, но в некоторых районах 9 июля продолжат идти дожди

Напомним, сильные дожди на Кубани начались 4 июля, что привело к наводнениям в нескольких районах. Затопило Сочи, Славянск-на-Кубани, Горячий Ключ, Архипо-Осиповку, Туапсинский и Северский районы.

Начальник отдела Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник рассказал ТАСС, что циклон, который вызвал ливни и привел к подтоплениям покинул регион, но умеренные осадки будут идти до выходных.

По словам Колесника, погодная обстановка в крае сейчас определяется полями относительно пониженного давления. По горному кластеру Кубани до выходных будут идти дожди, а в южной части края ожидаются умеренные грозовые дожди. На остальной территории региона погода будет улучшаться.