Краснодарцам с нарушением слуха предложили стать курьерами

Краснодарский край, Вся Россия

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В мэрии Краснодара 7 июля сообщили, что сервис «Яндекс.Еда» пригласил на работу слабослышащих и глухих людей

В конце 2020 года в сервисе «Яндекс.Еда» появилась возможность работать глухим и слабослышащим курьерам. В феврале Всероссийское общество глухих (ВОГ) взяло интервью у представителя сервиса, которая рассказала, что трудоустроиться уже могут жители девяти городов России. 

В мае в пресс-службе краевого министерства труда и соцзащиты сообщили, что удалось достичь договоренностей о сотрудничестве сервиса, центра занятости и общества глухих, и что такая возможность появится и у жителей Краснодара.

7 июля в телеграм-канале мэрии рассказали о сотрудничестве сервиса «Яндекс.Еда» с глухими и слабослышащими жителями Краснодара.

«Глухие и слабовидящие люди уже работают в 10 крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие», — отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

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Чтобы трудоустроиться, краснодарцам нужно оставить заявку на сайте «Яндекс.Еда», после чего придет СМС с приглашением в офис. Затем нужно будет пройти обучение, получить доступ в приложение и необходимую экипировку.

По вопросам сотрудничества можно обращаться по адресу: Краснодар, улица Карасунская, 60. Либо позвонить по телефонам: 8 (800-60) 0-12-10 или 8(861) 992-42-02 (телефон горячей линии Центра занятости).

Напомним, «Яндекс» запустил бесплатное такси для подопечных благотворительных фондов в Краснодаре и Ростове.

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