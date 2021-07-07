Краснодарцам с нарушением слуха предложили стать курьерами

В мэрии Краснодара 7 июля сообщили, что сервис «Яндекс.Еда» пригласил на работу слабослышащих и глухих людей

В конце 2020 года в сервисе «Яндекс.Еда» появилась возможность работать глухим и слабослышащим курьерам. В феврале Всероссийское общество глухих (ВОГ) взяло интервью у представителя сервиса, которая рассказала, что трудоустроиться уже могут жители девяти городов России.

В мае в пресс-службе краевого министерства труда и соцзащиты сообщили, что удалось достичь договоренностей о сотрудничестве сервиса, центра занятости и общества глухих, и что такая возможность появится и у жителей Краснодара.