На Кубани еще 210 человек заболели коронавирусом. Одному из пациентов 100 лет

Оперштаб Краснодарского края 7 июля сообщил, что положительные тесты на COVID-19 получили еще 210 человек

Согласно официальным данным, за сутки по всей России коронавирус подтвердился у 23 тыс. 962 человек. Зафиксировано 725 смертей. Полностью выздоровели 20 тыс. 67 пациентов ковид-госпиталей.

Самый большой прирост инфицированных наблюдается в Москве — 5 тыс. 621, в Московской области — 2 тыс. 531, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 906.

На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика следующая: Крым — 335, Ростовская область — 287, Краснодарский край — 210 , Дагестан — 170, Ставропольский край — 169, Севастополь — 117, Чечня — 73, Кабардино-Балкария — 51, Ингушетия — 39, Карачаево-Черкесия — 38, Адыгея — 30, Северная Осетия — 30.

Всего за время пандемии COVID-19 лабораторно подтвердился у 5 млн 682 тыс. 634 жителей России, из которых умерли 140 тыс. 41.

Как уточнили в оперштабе Кубани, 210 новых случаев COVID-19 выявили в 30 муниципалитетах. Возраст пациентов от 3 до 100 лет. Среди них 84 мужчины и 126 женщин.

В каких муниципалитетах выявили заболевших и сколько:

Всего к 7 июля в Краснодарском крае официально подтвердилось 53 тыс. 322 случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 938,1. За весь период скончались 3 тыс. 572 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе 22 — за минувшие сутки.

В стационарах находятся 1 тыс. 958 человек, еще 2 тыс. 22 лечатся на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ 84 заболевших, четверо — на ЭКМО.