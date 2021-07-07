На Кубани еще 210 человек заболели коронавирусом. Одному из пациентов 100 лет

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперштаб Краснодарского края 7 июля сообщил, что положительные тесты на COVID-19 получили еще 210 человек

Согласно официальным данным, за сутки по всей России коронавирус подтвердился у 23 тыс. 962 человек. Зафиксировано 725 смертей. Полностью выздоровели 20 тыс. 67 пациентов ковид-госпиталей.

Самый большой прирост инфицированных наблюдается в Москве — 5 тыс. 621, в Московской области — 2 тыс. 531, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 906.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика следующая: Крым — 335, Ростовская область — 287, Краснодарский край — 210, Дагестан — 170, Ставропольский край — 169, Севастополь — 117, Чечня — 73, Кабардино-Балкария — 51, Ингушетия — 39, Карачаево-Черкесия — 38, Адыгея — 30, Северная Осетия — 30.

Всего за время пандемии COVID-19 лабораторно подтвердился у 5 млн 682 тыс. 634 жителей России, из которых умерли 140 тыс. 41.

Как уточнили в оперштабе Кубани, 210 новых случаев COVID-19 выявили в 30 муниципалитетах. Возраст пациентов от 3 до 100 лет. Среди них 84 мужчины и 126 женщин.

В каких муниципалитетах выявили заболевших и сколько:

  • в Краснодаре — 36;
  • в Лабинском и Крымском районах — по 14;
  • в Кореновском, Апшеронском и Белоглинском — по 12;
  • в Северском и Новопокровском — по 11;
  • в Динском районе — 9;
  • в Анапе — 8;
  • в Новороссийске и Темрюкском районе — 7;
  • в Горячем Ключе и Староминском районе — по 6;
  • в Красноармейском — 5;
  • в Туапсинском, Тбилисском и Гулькевичском — по 4;
  • в Сочи, Тимашевском, Калининском, Кущевском, Курганинском и Крыловском районах — по 3;
  • в Геленджике, Абинском, Ейском и Павловском — по 2;
  • в Кавказском и Каневском — по 1. 

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Всего к 7 июля в Краснодарском крае официально подтвердилось 53 тыс. 322 случая COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 938,1. За весь период скончались 3 тыс. 572 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе 22 — за минувшие сутки.

В стационарах находятся 1 тыс. 958 человек, еще 2 тыс. 22 лечатся на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ 84 заболевших, четверо — на ЭКМО.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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