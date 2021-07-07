В Краснодаре три трамвая изменят маршрут из-за ремонта

Власти Краснодара сообщили, что вечером 8 июля из-за капитального ремонта путей изменится расписание и маршрут трамваев № 2, 5 и 8

В Краснодаре из-за ремонта трамвайного полотна на пересечении улиц Коммунаров и Офицерской вечером 8 июля изменится расписание и маршрут трамваев №2, 5 и 8, сообщили в пресс-службе администрации города.