В Краснодаре три трамвая изменят маршрут из-за ремонта

Краснодарский край

Распечатать

Власти Краснодара сообщили, что вечером 8 июля из-за капитального ремонта путей изменится расписание и маршрут трамваев № 2, 5 и 8

В Краснодаре из-за ремонта трамвайного полотна на пересечении улиц Коммунаров и Офицерской вечером 8 июля изменится расписание и маршрут трамваев №2, 5 и 8, сообщили в пресс-службе администрации города.

  • Трамвай № 2 отправится от улицы Индустриальная в 22:18. Другие трамваи этого маршрута будут ходить по обычному расписанию. 
  • Трамвай № 5 отправится от конечной остановки на улице Солнечной в 22:49 и пойдет по улице Садовой в Восточное депо. 
  • Трамвай № 8 отправится от Хладокомбината в 21:58, а от улицы Солнечной в 22:06. После 22:30 трамваи от конечных остановок в обе стороны будут следовать по улице Садовой. 
Краснодар КТТУ Общественный транспорт Ремонт дорог Трамвай

Новости

В Динской заработал пляж, который освятил местный батюшка
В Краснодаре три трамвая изменят маршрут из-за ремонта
«Рентген не сделали, потому что беременным его делать вредно». В Крыму скончалась роженица с COVID-19 и ее недоношенная дочь
После массовых подтоплений на Кубани губернатор возмутился постройками в поймах рек
Четвертой жертвой стихии в Туапсинском районе стала 10-летняя девочка
9-летнему Матвею Мигунову с ДЦП из Анапы собирают деньги на лечение в Таганроге

Лента новостей

Шедевр или хлам?
1 июля, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
2 июля, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?
Вчера, 11:59
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?

Реклама на портале