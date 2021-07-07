В Краснодаре три трамвая изменят маршрут из-за ремонта
Власти Краснодара сообщили, что вечером 8 июля из-за капитального ремонта путей изменится расписание и маршрут трамваев № 2, 5 и 8
В Краснодаре из-за ремонта трамвайного полотна на пересечении улиц Коммунаров и Офицерской вечером 8 июля изменится расписание и маршрут трамваев №2, 5 и 8, сообщили в пресс-службе администрации города.
- Трамвай № 2 отправится от улицы Индустриальная в 22:18. Другие трамваи этого маршрута будут ходить по обычному расписанию.
- Трамвай № 5 отправится от конечной остановки на улице Солнечной в 22:49 и пойдет по улице Садовой в Восточное депо.
- Трамвай № 8 отправится от Хладокомбината в 21:58, а от улицы Солнечной в 22:06. После 22:30 трамваи от конечных остановок в обе стороны будут следовать по улице Садовой.