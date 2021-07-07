Пострадавшим от 1Xbet краснодарцам предложили обратиться к Бастрыкину

Жителям Краснодарского края, потерявшим деньги на ставках 1Xbet, предложили обратиться с просьбой о признании их потерпевшими к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину. Потерпевшие смогут рассчитывать на восстановление прав и компенсацию ущерба.

1Xbet на протяжении нескольких лет принимал ставки без обязательной лицензии ФНС. Об этом сообщило СУ СК по Брянской области, где в 2019 году возбудили уголовное дело в отношении организаторов 1Xbet. Романа Семиохина, Дмитрия Казорина и Сергея Каршкова обвинили в незаконной организации азартных игр и легализации денежных средств и объявили в международный розыск.