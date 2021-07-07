Пострадавшим от 1Xbet краснодарцам предложили обратиться к Бастрыкину

Краснодарский край

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Пострадавшие от 1Xbet смогут обратиться к руководителю СК РФ через онлайн-сервис

Жителям Краснодарского края, потерявшим деньги на ставках 1Xbet, предложили обратиться с просьбой о признании их потерпевшими к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину. Потерпевшие смогут рассчитывать на восстановление прав и компенсацию ущерба.

1Xbet на протяжении нескольких лет принимал ставки без обязательной лицензии ФНС. Об этом сообщило СУ СК по Брянской области, где в 2019 году возбудили уголовное дело в отношении организаторов 1Xbet. Романа Семиохина, Дмитрия Казорина и Сергея Каршкова обвинили в незаконной организации азартных игр и легализации денежных средств и объявили в международный розыск.

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По версии следователей, от действий злоумышленников пострадало государство. Организаторы 1Xbet не платили налоги и вывели на офшорные счета 63 млрд рублей.

Однако ущерб нанесен и сотням тысяч игроков, получившим только видимость азартной игры под видом законных ставок на спорт. Организаторы сами решали, кому выплатить выигрыш, а кому заблокировать счета.

Юридическая компания «Парлан» запустила онлайн-сервис для пострадавших от запрещенного в России букмекера.

Александр Бастрыкин Деньги Закон Правозащитники Следственный комитет

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