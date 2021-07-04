Краснодарцы получили ключи от 3 литера ЖК «Стрижи»

«ЮгСтройИмпериал» ввел в эксплуатацию новый корпус жилого комплекса «Стрижи» — и превратил это событие в полноценный праздник. В честь первых новоселов 3-го литера веселье во дворе ЖК гремело весь день: выступления рок-групп и розыгрыши призов, аэрохоккей и настольный футбол, дымящиеся коктейли и сладкая вата, шоу мыльных пузырей и крио-шоу.

Ключи от 3 литера жилого комплекса «Стрижи» предстоит получить владельцам 334 квартир. А тем временем уже вовсю идет строительство еще трех домов комплекса и парковки на 700 мест.

В числе самых ярких плюсов ЖК «Стрижи» пресс-служба «ЮгСтройИмпериала» называет близость к реке Кубань, где скоро обустроят пешеходную набережную, и всю необходимую инфраструктуру в пешей доступности: остановки общественного транспорта, поликлиники, супермаркеты, аптеки, несколько детсадов и школ.