В Сочи для посещения открыли Византийский храм
В нацпарке Сочи с 1 июля можно посмотреть византийский храм
Византийский храм расположен в Дагомысском лесничестве на территории поселка Лоо. Он был построен в XI–XII веке и является памятником церковной архитектуры. Его стали изучать в конце 80-х годов XX века. Стены храма были созданы из песчаника и сланца, поэтому почти полностью сохранились, хотя и густо заросли деревьями и кустарником. Храм освещался узкими (при ширине 0,4 метра) оконными проемами с арочным завершением, выполненным из известковых плит и плит ракушечника.
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На картах Причерноморья XIX века он обозначен как развалины крепости. Сегодня эта достопримечательность хорошо известна и привлекает более 70 тыс. посетителей в год.
Для посещения исторический объект открыли 1 июля. Посмотреть храм можно ежедневно с 9:00 до 19:00, сообщили в инстаграме национального парка Сочи.
Кроме того, в нацпарке можно посетить:
- смотровую башню на горе Большой Ахун, с 9:00 до 19:00 днем и с 19:00 до 1:00 ночью;
- парк «Дендрарий» с 9:00 до 19:30, кассы парка работают до 19:00, канатная дорога доступна до 18:30;
- ущелье «Корыта» с 9:00 до 19:00;
- Змейковские водопады с 8:00 до 20:00;
- Агурские водопады с 8:00 до 20:00;
- 33 водопада с 9:00 до 19:00;
- Белые скалы с 9:00 до 17:00;
- прогулочно-познавательный маршрут «Ажек» с 9:00 до 18:00;
- сказочную долину «Берендеево царство» с 9:00 до 18:00;
- ущелье «Чудо-красотка» с 9:00 до 18:00.