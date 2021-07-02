В Сочи для посещения открыли Византийский храм

Краснодарский край

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В нацпарке Сочи с 1 июля можно посмотреть византийский храм

Византийский храм расположен в Дагомысском лесничестве на территории поселка Лоо. Он был построен в XI–XII веке и является памятником церковной архитектуры. Его стали изучать в конце 80-х годов XX века. Стены храма были созданы из песчаника и сланца, поэтому почти полностью сохранились, хотя и густо заросли деревьями и кустарником. Храм освещался узкими (при ширине 0,4 метра) оконными проемами с арочным завершением, выполненным из известковых плит и плит ракушечника.

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На картах Причерноморья XIX века он обозначен как развалины крепости. Сегодня эта достопримечательность хорошо известна и привлекает более 70 тыс. посетителей в год.

Для посещения исторический объект открыли 1 июля. Посмотреть храм можно ежедневно с 9:00 до 19:00, сообщили в инстаграме национального парка Сочи.

Кроме того, в нацпарке можно посетить:

  • смотровую башню на горе Большой Ахун, с 9:00 до 19:00 днем и с 19:00 до 1:00 ночью;
  • парк «Дендрарий» с 9:00 до 19:30, кассы парка работают до 19:00, канатная дорога доступна до 18:30;
  • ущелье «Корыта» с 9:00 до 19:00;
  • Змейковские водопады с 8:00 до 20:00;
  • Агурские водопады с 8:00 до 20:00;
  • 33 водопада с 9:00 до 19:00;
  • Белые скалы с 9:00 до 17:00;
  • прогулочно-познавательный маршрут «Ажек» с 9:00 до 18:00;
  • сказочную долину «Берендеево царство» с 9:00 до 18:00;
  • ущелье «Чудо-красотка» с 9:00 до 18:00.
Памятники архитектуры Парки Сочи

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