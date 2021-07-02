В Сочи для посещения открыли Византийский храм

В нацпарке Сочи с 1 июля можно посмотреть византийский храм

Византийский храм расположен в Дагомысском лесничестве на территории поселка Лоо. Он был построен в XI–XII веке и является памятником церковной архитектуры. Его стали изучать в конце 80-х годов XX века. Стены храма были созданы из песчаника и сланца, поэтому почти полностью сохранились, хотя и густо заросли деревьями и кустарником. Храм освещался узкими (при ширине 0,4 метра) оконными проемами с арочным завершением, выполненным из известковых плит и плит ракушечника.

На картах Причерноморья XIX века он обозначен как развалины крепости. Сегодня эта достопримечательность хорошо известна и привлекает более 70 тыс. посетителей в год.

Для посещения исторический объект открыли 1 июля. Посмотреть храм можно ежедневно с 9:00 до 19:00, сообщили в инстаграме национального парка Сочи.