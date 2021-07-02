В Краснодаре появился комплекс самообслуживания для клиентов «Сбера»
«Сбер» запустил первый в Краснодарском крае SberPoint – единый комплекс для самообслуживания
В Краснодаре появился первый на Кубани SberPoint — единый комплекс для самообслуживания. Устройство располагается в ТЦ «Центр города» и представляет собой постамат, банкомат нового формата и кофемашину.
Функционал SberPoint позволяет воспользоваться услугами банка и подключить сервисы экосистемы Сбер. Среди самых популярных — подписка СберПрайм, онлайн-сервис доставки СберМаркет, интернет-аптека Сбер Еаптека и доставка СберЛогистика.
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Управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Адыгее Татьяна Сергиенко отметила, что сегодня людям необходима мобильность и важно получать услуги «в моменте», поэтому Сбер выходит за пределы офисов.
«Интерактивный и мобильный формат взаимодействия позволяет отдохнуть и попить кофе, познакомиться с экосистемой Сбер, получить посылку или воспользоваться банкоматом. Все эти услуги, собранные в одном месте, позволяют нашим клиентам в любой момент с минимальными временными затратами решить свои финансовые и нефинансовые вопросы», — сказала Сергиенко.
Кроме того, SberPoint оснащен новым банкоматом Сбера. Он работает быстрее, позволяет обслуживаться бесконтактно, вносить и получать до 300 купюр за одну операцию. А на персонализированном главном экране клиент может выбрать и снять свои «любимые» суммы и провести наиболее частые операции.
Воспользоваться услугами банкомата можно по бесконтактным картам или биометрии — устройство само распознает клиента, если его биометрические данные есть в системе.