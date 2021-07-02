В Краснодаре появился комплекс самообслуживания для клиентов «Сбера»

«Сбер» запустил первый в Краснодарском крае SberPoint – единый комплекс для самообслуживания

В Краснодаре появился первый на Кубани SberPoint — единый комплекс для самообслуживания. Устройство располагается в ТЦ «Центр города» и представляет собой постамат, банкомат нового формата и кофемашину.

Управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Адыгее Татьяна Сергиенко отметила, что сегодня людям необходима мобильность и важно получать услуги «в моменте», поэтому Сбер выходит за пределы офисов.

«Интерактивный и мобильный формат взаимодействия позволяет отдохнуть и попить кофе, познакомиться с экосистемой Сбер, получить посылку или воспользоваться банкоматом. Все эти услуги, собранные в одном месте, позволяют нашим клиентам в любой момент с минимальными временными затратами решить свои финансовые и нефинансовые вопросы», — сказала Сергиенко.