Банк Уралсиб обновил программу лояльности

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Банк Уралсиб обновил программу лояльности «Уралсиб Бонус»

С обновленной программой у клиентов есть возможность получать кешбэк до 3% каждый месяц. Накопленными баллами можно оплатить путешествия или компенсировать стоимость любой покупки за предыдущий месяц от 1,5 до 50 тыс. рублей по карте, подключенной к программе «Уралсиб Бонус». Сумма кешбэка и количество компенсаций не ограничены, 1 бонусный рубль равен 1 российскому рублю.

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Клиент сам влияет на размер кешбэка. Процент зависит от количества выполненных за месяц условий программы. За каждое начисляется по 1%:

  • общая сумма покупок от 10 тыс. рублей за месяц с карт, подключенных к «Уралсиб Бонус»;
  • есть задолженность по кредитной карте Уралсиба от 5 тыс. рублей хотя бы один день за месяц или есть задолженность по действующему потребительскому кредиту или автокредиту от 100 тыс. рублей на начало месяца;
  • есть задолженность по кредитной карте Уралсиба от 15 тыс. рублей хотя бы один день за месяц или клиент обладает пакетами услуг «Приоритет», «Статус», «Прайвет» от 6 месяцев.

Бонусные баллы, которые накопились у клиентов до 1 июля, банк перевел в бонусные рубли: их уже можно использовать для компенсации июньских покупок.

Подробные условия программы «Уралсиб Бонус» доступны по ссылке, на дополнительные вопросы сотрудники ответят по телефону 8 (800) 250-57-57.

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