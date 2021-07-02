Банк Уралсиб обновил программу лояльности

С обновленной программой у клиентов есть возможность получать кешбэк до 3% каждый месяц. Накопленными баллами можно оплатить путешествия или компенсировать стоимость любой покупки за предыдущий месяц от 1,5 до 50 тыс. рублей по карте, подключенной к программе «Уралсиб Бонус». Сумма кешбэка и количество компенсаций не ограничены, 1 бонусный рубль равен 1 российскому рублю.

Клиент сам влияет на размер кешбэка. Процент зависит от количества выполненных за месяц условий программы. За каждое начисляется по 1%:

общая сумма покупок от 10 тыс. рублей за месяц с карт, подключенных к «Уралсиб Бонус»;

есть задолженность по кредитной карте Уралсиба от 5 тыс. рублей хотя бы один день за месяц или есть задолженность по действующему потребительскому кредиту или автокредиту от 100 тыс. рублей на начало месяца;

есть задолженность по кредитной карте Уралсиба от 15 тыс. рублей хотя бы один день за месяц или клиент обладает пакетами услуг «Приоритет», «Статус», «Прайвет» от 6 месяцев.

Бонусные баллы, которые накопились у клиентов до 1 июля, банк перевел в бонусные рубли: их уже можно использовать для компенсации июньских покупок.

Подробные условия программы «Уралсиб Бонус» доступны по ссылке, на дополнительные вопросы сотрудники ответят по телефону 8 (800) 250-57-57.