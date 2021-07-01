Депутаты Кубани усилили контроль над экскурсоводами и гидами-переводчиками
1 июля депутаты ЗСК внесли изменения в закон «О туристской деятельности в Краснодарском крае»
Поправками уточнены основные понятия, касающиеся работающих в отрасли отдельных специалистов, а также расширены полномочия краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.
Первый заместитель председателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин рассказал, что с 1 июля 2022 года министерство получит полномочия создавать комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, занесения их в единый федеральный реестр, утверждение формы нагрудной идентификационной карточки для этих специалистов. Также эти комиссии будут контролировать деятельность организаций, ИП и самозанятых, которые работают экскурсоводами (гидами), гидами-переводчиками и инструкторами-проводниками.
Комментируя принятый документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в крае есть и ресурсы, и кадры для совершенствования туристской деятельности.
«Гиды, гиды-переводчики, экскурсоводы и проводники — это те, кто первыми встречают наших гостей-отдыхающих и везут их знакомиться с местными красотами. Им нужно досконально знать историю и географию, особенности объектов показа, а главное — быть контактными людьми, иметь чувство юмора, ораторские способности и много других навыков. Принятые законодательные меры позволят отсеять всех, случайно пришедших в эту сферу деятельности, и оставить самых способных», — заявил Бурлачко.