Депутаты Кубани усилили контроль над экскурсоводами и гидами-переводчиками

Краснодарский край

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1 июля депутаты ЗСК внесли изменения в закон «О туристской деятельности в Краснодарском крае»

Поправками уточнены основные понятия, касающиеся работающих в отрасли отдельных специалистов, а также расширены полномочия краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Первый заместитель председателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин рассказал, что с 1 июля 2022 года министерство получит полномочия создавать комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, занесения их в единый федеральный реестр, утверждение формы нагрудной идентификационной карточки для этих специалистов. Также эти комиссии будут контролировать деятельность организаций, ИП и самозанятых, которые работают экскурсоводами (гидами), гидами-переводчиками и инструкторами-проводниками.

Комментируя принятый документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в крае есть и ресурсы, и кадры для совершенствования туристской деятельности.

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«Гиды, гиды-переводчики, экскурсоводы и проводники — это те, кто первыми встречают наших гостей-отдыхающих и везут их знакомиться с местными красотами. Им нужно досконально знать историю и географию, особенности объектов показа, а главное — быть контактными людьми, иметь чувство юмора, ораторские способности и много других навыков. Принятые законодательные меры позволят отсеять всех, случайно пришедших в эту сферу деятельности, и оставить самых способных», — заявил Бурлачко.

ЗСК Курорты и туризм Образование отдых Юрий Бурлачко

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