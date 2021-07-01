Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 1 июля

Французская драматическая комедия «Самая безумная свадьба» (16+) — продолжение фильма «Безумная свадьба» 2014 года. В первой части Клод и Мари Верней смирились с тем, что их дочери встречаются с арабом, китайцем, африканцем и евреем. В сиквеле им предстоит испытание бракосочетанием.

Норвежское фэнтези «Приручить дракона» (6+) рассказывает о дружбе девятилетней девочки с необычным существом, которое случайно оказалось в ее доме. Вместе с друзьями героиня отправится в захватывающее путешествие в поисках страны драконов.

Американский криминальный боевик «Страсть, любовь и стволы» (18+) по сюжету напоминает шекспировскую трагедию «Ромео и Джульетта». Действие происходит в наши дни в Нью-Йорке, наследник медиаимперии влюбляется в дочь заклятого врага своего отца.

Немецко-бельгийский мультфильм «Огрики» (6+) рассказывает том, как в тихий город Нюхвиль на большом драконе прилетает семья необычных зеленых существ. Местные жители совсем не рады, но они еще не знают, что именно гости спасут их от надвигающейся опасности.

Герои американского криминального хоррора «Судная ночь навсегда» (18+) решили, что ежегодный праздник бесчинства не должен заканчиваться с наступлением утра. В опасности окажутся все жители города.

Французский фантастический фильм ужасов «Бегущая в лабиринте» (18+) рассказывает о девушке, которая после аварии просыпается в огромном лабиринте, населенном кровожадными существами. Теперь ей вместе с другими незнакомцами предстоит участие в смертельно опасной игре.

Действие комедийного хоррора «Оборотни внутри» (18+) происходит в маленьком городке, который накрыло снежной бурей. После этого началась серия жестоких убийств. Теперь у жителей срочная задача — вычислить оборотня, затаившегося среди них.

1 июля в 19:00 в краснодарском центре современного искусства «Типография» начнется показ бразильской фантастической драмы «Розовое облако» (18+). Это история из разряда «найти друга на конец света». Встретились Джованна и Яго, решили вместе провести время в особняке. Утром пара проснулась от рева сирен и призыва властей запереться и закрыть окна, так как в небе над всей планетой появились розовые облака со смертельными испарениями.