В Краснодаре обновят дорогу на участке по улице Маяковского

30 июня в мэрии Краснодара рассказали про ремонт дороги по улице Маяковского

Работы ведут на участке длиной 1,5 км по улице Маяковского от Ключевой до дома № 158. Завершить ремонт планируют до 5 июля.

В ходе работы дорожники заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтируют подходы к пешеходным переходам, заменят бордюры (там, где это необходимо), нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Также там укрепят обочины, нарастят высоту горловин ливневых колодцев, частично отремонтируют тротуаров и заменят бордюров, уточнили в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Краснодаре сейчас чинят еще ряд дорог. Так, ремонт на улице Благоева продлили еще на месяц — до конца июля, а ремонт улицы в Пашковском микрорайоне обещали закончить к середине лета.