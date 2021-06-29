Власти Краснодара три года назад пообещали сделать сквер «Новороссийский». Но проекта еще нет

Краснодарский край

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Власти Краснодара 28 июня сообщили, что проект Новороссийского сквера находится в разработке

Напомним, 15-квартирный дом на улице Новороссийской, 176 в Краснодаре расселили в 2017 году, после того как его признали аварийным. В 2019 году мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что после сноса аварийных домов территории планируют оставлять общественными, приводить в порядок и благоустраивать.

Тогда на месте снесенного дома решили сделать Новороссийский сквер. Дизайн-проект новой зеленый зоны поручили представить до конца лета 2019 года главному архитектору Краснодара Наталье Машталир.

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На еженедельной городской планерке 28 июня мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что проект находится в разработке.

«Участок небольшой. Он настолько маленький, что не надо рассматривать возможность его включения в федеральную программу. Я думаю, можно обойтись своими силами и с привлечением жителей — они готовы принимать участие. Пара субботников, выделим необходимое количество материалов от нас — асфальтобетон для парковок, посадочный материал», — сказал Первышов.

Кроме того, на этом участке рассматривают возможность проведения освещения. Как только будет готов проект, городские власти начнут искать возможности решения этой задачи, уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

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Напомним, что к концу лета в Краснодаре пообещали закончить благоустройство зеленой зоны в Славянском микрорайоне. Кроме того, в мае Первышов рассказал, что планируют благоустроить зеленую зону на улице Зиповской рядом с Чистяковской рощей.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Парки

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