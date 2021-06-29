Власти Краснодара три года назад пообещали сделать Новороссийский сквер. Но проекта еще нет

Напомним, 15-квартирный дом на улице Новороссийской, 176 в Краснодаре расселили в 2017 году, после того как его признали аварийным. В 2019 году мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что после сноса аварийных домов территории планируют оставлять общественными, приводить в порядок и благоустраивать.

Тогда на месте снесенного дома решили сделать Новороссийский сквер. Дизайн-проект новой зеленый зоны поручили представить до конца лета 2019 года главному архитектору Краснодара Наталье Машталир.