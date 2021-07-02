Жителям Краснодара рассказали о процедуре банкротства

Партнерский Краснодарский край

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Федеральный центр банкротства граждан в Краснодаре рассказал, кому и зачем нужна процедура банкротства и как ее пройти

Как пояснили в Федеральном центре банкротства граждан в Краснодаре, признание банкротства избавит физлицо от долгов по банковским кредитам, микрозаймам, налогам, коммунальным услугам. Основные условия для банкротства: долги от 350 тыс. рублей и просрочка по одному из них не менее трех месяцев.

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Помощь Центра в процедуре — это опыт и знания целого штата юристов, аудиторов, бухгалтеров, антикризисных менеджеров. На свои услуги Центр предоставляет гарантии: если арбитражный суд не признает банкротство, клиенту вернут деньги за работу профессионалов. Специалисты подчеркивают, что сотрудничество с арбитражными управляющими решает большинство дел в пользу физлиц. Затраты заявителей на процедуру состоят из госпошлины, вознаграждения арбитражного управляющего, оплаты юридического сопровождения и публикации информации о банкротстве.

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Граждане могут получить бесплатную консультацию на сайте и определить, какой задачей стоит заняться в первую очередь: 

  • фиксация долгов с их постепенной выплатой;
  • сохранение дохода;
  • полное списание долгов;
  • сохранение имущества от ареста;
  • избавление от коллекторов.

После этого клиент обсудит конкретные условия и обстоятельства со специалистами Центра, и те предложат три пути решения на выбор.

Узнать подробности о процедуре и получить консультацию можно на сайте Федерального центра банкротства граждан в Краснодаре.

Банкротство Деньги Долги

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